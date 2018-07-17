Ankara İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 3. dönem toplantısı düzenlendi

Ankara İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 3. dönem toplantısı, Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca başkanlığında 17 Temmuz Salı günü saat 10.00’da yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve OSB temsilcileri katıldı.

Bu toplantıda, 2018 yılı yatırım programında yer alan projelerin 01.04.2018-30.06.2018 dönemi itibariyle durumları hakkında bilgi verildi.

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle, yatırımcı kuruluşlardan alınan İzleme Raporlarına göre toplam proje sayısının 1.208 olduğu; projelerin toplam bedeli 34.54 milyar TL, 2018 yılı fiili ödeneğin ise 16.95 milyar TL olduğu ve söz konusu ödeneklerden dönem içerisinde 5.38 milyar TL nakdi harcama yapıldığı belirtildi.

Vali Ercan Topaca, şehrimizin alt yapı ihtiyacının giderilmesi ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılmasının bu yatırımların bir an önce hayata geçirilmesine bağlı olduğunu belirterek “Biz kamu hizmeti sorumluluğunu yerine getirmekle mükellef kişileriz. Devlet, bütün kurumların bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdır. Her kurum belli sorumlulukları yerine getiren devletin bir uzvudur, bir parçasıdır. Kurum taassubu içinde olmadan, müşterek çalışmayı, iş birliği içinde çalışmayı sağlayacak iklimi oluşturmak zorundayız. Ancak o zaman başarılı olabiliriz.” dedi.

Vali Topaca, ilçelerdeki yatırımlar konusunda özellikle kaymakamların sıkı bir takip yapmaları gerektiğini vurgulayarak “Devletin yaptığı bütün yatırımlar orada sizin gözetiminizde, denetiminizde ve ilginizde olan yatırımlardır. Size bağlı olup olmadığına bakmaksızın bütün yatırımlarla ilgilenmelisiniz. Bir tıkanıklık varsa aşma konusunda kurumlar arası koordinasyonu sağlamaya veya kamunun zararına bir şeyler oluyorsa onunla ilgili tespitleri yapıp bize rapor etmeye devam etmelisiniz.” diye konuştu.

Vali Ercan Topaca, toplantının hayırlara ve yatırımlarımızın hızlanmasına vesile olmasını diledi.