ANKARA İTFAİYESİ İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİNİ KAPSAYAN UYGULAMALI EĞİTİM ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, yangınlara anında müdahale edebilmeyi kolaylaştıran ulaşım teknikleri konusunda uygulamalı “ileri sürüş” eğitimi aldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nda, uzmanlar tarafından verilen eğitim aksiyon filmlerini aratmadı. İtfaiye personeli, sürüş teknikleriyle ilgili olarak hem teorik hem de uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

ZAMANLA YARIŞMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ’nın müdahale biriminde görevli 30 personelin katıldığı eğitimde, olaylara müdahalede zamanla yarışın önemine vurgu yapıldı. İtfaiye araçlarını kullanan sürücülere, defansif ve ileri sürüş teknikleri anlatıldı.

Olumsuz hava koşullarında sürüş, önden kaymalarda kontrol, frenaj, engelden kaçma, slalom ve “U” dönüşü gibi zorlu şartlarda sürüş tekniklerini öğrenen personel, trafikte karşılaşılabilecek tüm riskler konusunda da eğitildi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Türkiye’de büyük bir tecrübe ve birikime sahip olan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı tarafından ilk defa Ankara İtfaiyesi’ne uygulamalı ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Pek çok farklı koşulda araç kontrol yöntemlerinin direksiyon başında uygulamalı gösterildiği eğitime katılan itfaiye personeli, “Uygulamalı eğitim sayesinde yangın ve afet durumlarında, çabuk müdahale hallerinde araç kullanımını en ivedi şekilde gerçekleştirmeye yönelik önemli bilgiler edindik. Kişisel sürüş becerilerimizi test etme imkanı bulduk. Bu bizim daha da gelişmemize katkı sağladı. Hatta farklı kayganlıktaki zeminlerde araç kullanma yeteneğimizi artırma şansı yakaladık” dediler.

OLAY YERİNE HIZLA ULAŞIM

Başkentlilere daha iyi hizmet vermek, olası afet ya da yangın durumlarında olay yerine en kısa sürede ulaşımı sağlamaya yönelik eğitimlerin kendileri için son derece yararlı olduğunu belirten itfaiye personeli, “Her şey Ankaralılar için” diye konuştular.

Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan bu tip eğitimlerin süreceği bilgisiniveren yetkililer ise, “Personelimiz için gerekli en iyi eğitimleri, bu konudaki en etkili ve deneyimli uzmanlardan almaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptılar.