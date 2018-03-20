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ANKARA İTFAİYESİ PERSONELİ, “ASANSÖRDE KURTARMA TEKNİKLERİ” KONULU EĞİTİME KATILDI

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ANKARA İTFAİYESİ PERSONELİ, “ASANSÖRDE KURTARMA TEKNİKLERİ” KONULU EĞİTİME KATILDI
KAZALARI ÖNLEMEK VE HAYAT KURTARMAK AMACIYLA BAŞLATILAN EĞİTİM PROGRAMI’NDA A’DAN Z’YE PROFESYONEL KURTARMA TEKNİKLERİ GÖSTERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli son dönemde artan asansör kazalarının önüne geçmek ve hayat kurtarmak amacıyla A’dan Z’ye asansör eğitimi aldı.

“Asansörden Kurtarma Teknikleri” konulu eğitimde, asansörün tüm teknik özellikleri hakkında bilgilendirilen Ankara İtfaiyesi personeli, asansörde kalan vatandaşların nasıl kurtarılması gerektiği konusunda da uygulamalı ders aldı.

 

SERTİFİKALI EĞİTİM

Doğal afetler başta olmak üzere birçok tehlikeli durumda hayat kurtaran Ankara İtfaiyesi, yangına müdahaleden zor şartlarda kurtarma operasyonlarına kadar pek çok konuda eğitim almayı sürdürüyor.

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) tarafından Asansör Mesleki Yeterlilik Ünitesi’nde verilen eğitim programında, Asansör Eğitmeni Ergin Hiçyılmaz’dan ders alan itfaiye personeli, uygulamalı kurtarma operasyonlarına katıldıktan sonra sertifika da aldı.

 

PROFESYONEL KURTARMA

Asansörde kalan vatandaşın profesyonel şekilde kurtarılması konusunda ayrıntılı bir sunum yapan Eğitim Amiri Yasin Tahir Karaca da, “Canlı hayatının söz konusu olduğu her yerde görev yapıyoruz. Görevimiz sadece yangınlar değil. Trafik kazaları, diğer hadiseler ve sıklıkla karşılaştığımız asansörde mahsur kalmalar. Tüm bunlara profesyonel şekilde müdahale ediyoruz” dedi.

Eğitim programı kapsamında toplam 150 Ankara İtfaiyesi personelinin asansörden kurtarma eğitimi alacağı bilgisini veren Karaca, “Bu tür eğitimlerle personelimizin uzmanlığının arttırılmasına devam edeceğiz” diye konuştu.

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