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ANKARA İTFAİYESİ, YAZ AYLARIYLA BİRLİKTE BAŞLAYAN PİKNİK SEZONUNDA VATANDAŞLARI ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARDI

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ANKARA İTFAİYESİ, YAZ AYLARIYLA BİRLİKTE BAŞLAYAN PİKNİK SEZONUNDA VATANDAŞLARI ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARDI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANI CELİL SİPAHİ, “SÖNDÜRÜLMEDEN BIRAKILAN MANGAL KÜLLERİ, ATILAN SİGARA VE KİBRİT ÇÖPLERİ, CAM KIRIKLARI YANGINA DAVETİYE ÇIKARIYOR. VATANDAŞLARIMIZIN DAHA DİKKATLİ VE BİLİNÇLİ OLMALARINI RİCA EDİYORUZ” DEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mevsim sıcaklıklarının artması, piknik sezonunun başlaması ve tarlalarda hasat zamanının gelmesiyle olası orman-anız ve kuru ot yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

DİKKATSİZLİK, İHMAL VE SORUMSUZLUK YANGINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yangınların büyük çoğunluğunun, dikkatsizlik, ihmal ve sorumsuzluk sonucu söndürülmeden bırakılan mangal külleri, atılan cam kırıkları ile söndürülmemiş sigara veya kibritten çıktığına dikkat çeken Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, "Alınacak basit önlemlerle bu durumun önüne geçilebilir" dedi.

Başkent'in ekili alanları, ormanları ve fidanlıkları civarında oturan vatandaşların da çevreyi kontrol altında tutmalarını, çocuklarını yangın tehlikesi ve önlemleri konusunda uyarıp bilgilendirmelerini de isteyen Sipahi, “Daha bilinçli ve dikkatli olmak yangın riskini ortadan kaldıran en önemli etkenlerin başında geliyor” diye konuştu.

 

ANIZ YAKMAK HEM YASAK HEM TEHLİKELİ

Anız yakmanın da kanunen suç olduğunu ifade eden Sipahi, şu uyarılarda bulundu:

"Anız ve ekili alanların genellikle anayol, çevreyolu kenarlarında olması nedeniyle çıkan dumanın, karayolunda seyir halinde bulunan sürücülerin görüş mesafesini olumsuz etkilemesi sebebiyle maddi hasarlı ve ölümlü trafik kazalarına sebebiyet verebiliyor. Anız yakılması ayrıcaçevre kirliliğine ve binlerce hayvanın da ölmesine neden oluyor."

 

EĞLENCE YASA DÖNÜŞMESİN

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte piknik yapmak için Başkent'in ormanlık ve yeşil alanlarını tercih eden Ankaralılara hatırlatmada bulunan Sipahi, yakılan ateşin söndüğünden emin olunduktan sonra piknik alanından ayrılmaları uyarısında bulundu.

Eğlencenin sonunda herkesin üzüleceği bir durumun yaşanmaması için yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini belirten Sipahi; "Gerektiğinde ateşin üzerini toprakla örtmek veya ateşi suyla söndürmek olası bir yangının önüne geçecektir. Vatandaşlarımızdan kibrit ve sigarayı kesinlikle söndürmeden atmamaları, güneş altında ısıyı odaklaştırarak yangına neden olabilecek cam ve şişe parçalarını rastgele etrafa bırakmamaları konusunda özen göstermelerini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangınlara da destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılının ilk 6 ayında; 21 anız ve ekili alan yangını, 9 orman yangını, 197 ot yangını olmak üzere toplam 227 yangın olayına müdahalede bulundu.

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