ANKARA İTFAİYESİ, YILIN İLK 4 AYINDA 750 HAYVANIN HAYATINI KURTARDI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE ARALARINDA KEDİ, KÖPEK VE KUŞ GİBİ 750 HAYVANI MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sadece yangına müdahale ile değil sel baskını, deprem, trafik kazası gibi birçok noktada insan hayatını kurtarırken, hayatlarını kurtardıkları hayvanlar nedeniyle de adeta bir kahramanlık hikâyesi yazıyor.

Ocak-Nisan aylarında aralarında kedi, köpek ve kuş başta olmak üzere toplam 750 hayvanı kurtaran Ankara İtfaiyesi ekipleri, Başkentlilerin de takdirini topluyor.

KAHRAMAN İTFAİYECİLER

Merkeze ulaşan tüm ihbarları anında değerlendirerek, tüm canlıları kaldıkları zor durumdan kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri, zorlu bir mücadele vererek, sonunda da yüzleri güldürüyor.

Ekipler kimi zaman sevimli bir kedi yavrusunu, kimi zaman can dostu küçük bir köpeği mahsur kaldığı çatıdan, tavan arasından, sıkıştığı araç kaportasından ya da motor bölümünden titiz bir çalışmayla kurtarıyor.

7/24 SAAT HİZMET

Ankara İtfaiyesi, yılın ilk 4 ayında 436 kedi, 138 köpek, 155 değişik türde kuş, 6 yılan ve diğer hayvan türlerinden 25 hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtarmayı başardı.

Kurtardıkları ve sahibi olan hayvanları sahiplerine teslim eden ekipler, sahipsiz olan hayvanları da gerekli durumlarda veterinere götürerek tedavi ettiriyor ya da yaşam alanlarına geri bırakıyor.

Hayvanları yara almadan sağ kurtarmak için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alan ekipler, gece gündüz demeden Başkentlilerin sıkıştığında başvurduğu en önemli adreslerden biri olarak gösteriliyor.