Ankara Kastamonu Araç İlçesi Yardımlaşma Derneği Polatlı'nın tarihi değerlerine hayran kaldılar

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi(POTA) kılavuzları eşliğinde Sakarya Zaferi Anıtı, Duatepe Anıtı, POTA Müzesi, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Müzesi, Alagöz Karargah Müzesi..

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) kılavuzları eşliğinde Sakarya Zaferi Anıtı, Duatepe Anıtı, POTA Müzesi, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Müzesi, Alagöz Karargah Müzesi, Malıköy Tren İstasyonu Müzesini gezen konuklar Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve diğer yetkililere teşekkür ediyorlar.

Geziye katılan Ankara Kastamonu Araçlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kahraman Uyanık, Türkiye'nin çeşitli yerlerine bu tür geziler düzenlediklerini hiç bir yerde Polatlı belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezinin verdiği kaliteli kılavuzluk hizmetini görmediklerini söyledi.

Uyanık, ''Kurtuluş savaşının dönüm noktası, Sakarya Meydan muharebesinin cereyan ettiği toprakları ziyaretimizde bize katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Polatlı Belediyesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, başta Alagöz Karargah Müzesi, Malıköy Tren İstasyonu Müzesi, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi, Sakarya Şehitliği, Sakarya Zaferi Anıtı, buralarda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.

Polatlı Belediyesinin rehberlik hizmetinden çok memnun kaldık. Alan kılavuzlarınız bölgeye, Kurtuluş savaşına, Sakarya Savaşına ve Polatlı bölgesinin tarihine ait bilgilere fazlasıyla sahipler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.

Derneğimiz üyeleriyle yurdumuzun pek çok yerine gezi gerçekleştirdik. Daha önce böyle tertipli, düzenli bir hizmeti başka yerlerde görmedik. Biz hem bu geziden hem de bu rehberlik hizmetinden çok çok memnun kaldık.

Türkiye'nin her yerinde yaşayan vatandaşları buraları görmeye, bu ortamı yaşamaya davet ediyorum.'' dedi.

Kahraman Uyanık şunları söyledi: “ 4 yıldır bu derneğin başkanlığını yapıyorum. Dernek üyemiz Emekli Kıdemli Topçu Albay Refik Yılmaz Pençereci'nin desteği ve teşviki ile Ankara’da yaşayan Araçlılar olarak, daha doğrusu Çanakkale savaşında, kurtuluş Savaşında en çok şehit veren il olan Kastamonu ilinin temsilcileri olarak bu gün Polatlı'ya tarihi bir gezi düzenledik.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Emekli Kastamonulu Fotoğraf Sanatçısı Fahri Özbek, ''Kastamonu'nun Milli Mücadele'de lojistik destek veren en önemli illerden birisidir.

Kastamonu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nda Şerife Bacılarla, Halime çavuşlarla milli mücadele duygusunu yaşadık. Aynı duyguları yaşamak üzere Ankara'dan İzmir'e giden Kurtuluş Yolu üzerindeki Polatlı'da Sakaray Meydan Savaşının geçtiği alanları gezmek için buradayız. Burada gezdiğimiz her dakika bizim için ayrı bir duygu selidir.” diye konuştu....

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ise, verdikleri alan kılavuzluğu hizmetinin ziyaretçiler tarafından beğenilmesinin kendilerine şevk verdiğini, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın Polatlı'nın tarihi değerlerinin tanıtılması hedefini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Polatlı'nın tarihi alanlarını gezen dernek üyeleri Sakarya Kışlasına giderek burada hatıra ormanına çam fidanı diktiler. Grup akşam geç saatlerden Polatlı'dan ayrıldı