Ankara Mamak'ta 'Hasat Festivali'

Etkinlik 24.08.2019, 19:43
Ankara Mamak'ta 'Hasat Festivali'
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Ankara'da 'Hasat Festivali'



Gizem KARADAĞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Mamak ilçesinde belediyenin düzenlediği 'Hasat Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

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