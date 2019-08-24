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Ankara Mamak'ta 'Hasat Festivali'
Etkinlik
24.08.2019, 19:43
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Ankara'da 'Hasat Festivali'
Gizem KARADAĞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Mamak ilçesinde belediyenin düzenlediği 'Hasat Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.
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#siyaset
#ekonomi
#ankara
#fabrika
#Kalküta şehri
#kağıthane
#Avrupa Koleji
#Kurt Kapanı13 uygulaması
#filistin
#Hürmüz Boğazı
#magazin
#19 mayıs
#semih yalçın
#Ankara Valiliği Gündem Haberler
#takdir
#haziran ayı
#elimi bırakma
#esra erol
#imar barışı
#izmir
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