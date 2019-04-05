Ankara Mart Ayında 70 Bin Ton sebze ve meyve tüketti

Başkentliler Mart ayında toplam 70 bin ton sebze ve meyve harcadı. Kış mevsiminin vazgeçilmezi ve C vitamini ambarı Portakal, Mart ayında Başkent’te en çok seçim edilen meyve oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali bilgilerine göre en çok harcanan meyve sıralamasında birinciliği 8 bin ton 413 kg ile portakal aldı. Ankara’da en çok harcanan sebzelerin başında ise takribî 6 bin ton ile domates geldi.

DOMATESTEN SONRA PATATES VE HAVUÇ…

Sofraların vazgeçilmezi domatesten sonra Başkentlilerin en çok harcadığı sebze takribî 4 bin ton 735 kg ile patates olurken, patatesi takribî 3 bin ton ile havuç izledi.

Salatalık en çok harcanan dördüncü sebze olurken Başkentliler, Mart ayında yeşillikleri de sofralarından yetersiz etmedi. Mart ayında en çok şu yeşillikler harcandı:

Kıvırcık: 3 milyon 743 bin adet

Maydanoz: 3 milyon 184 bin bağ

Roka : 1 milyon 441 bin bağ

Tere: 1 milyon 252 bin bağ

Dereotu: 1 milyon 166 bin bağ

Iceberg: 1 milyon 105 bin adet

Nane: 596 bin bağ

Yeşil Soğan: 493 bin 442 kilogram

Semizotu: 453 bin 638 kilogram

Kuzukulağı: 350 bin 749 kilogram

Marul: 268 bin 663 adet

KIŞ MEVSİMİNİN BİRİNCİSİ PORTAKAL

Kış mevsiminde Ankara’da en çok harcanan meyve portakal olurken, portakaldan sonra elma, muz, mandalina ve armut da Başkentliler tarafından en çok harcanan meyveler arasında yer aldı.

Takribî 5 bin ton ile elma en çok harcanan meyveler arasında ikinciyken, onu takribî 2 bin ton ile muz ve takribî bin ton 500 kg ile mandalina izledi.

İlkbaharın gelişiyle beraber çileğe rağbet çoğalırken, çağla da tezgahlardaki yerini almaya başladı. Başkentliler Mart ayında takribî 47 ton çağla harcadı.