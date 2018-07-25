Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören, Mesut Akgül'ü ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören’i makamında misafir etti.

Ziyarette Mamak’ta hayata geçirilen yatırımlarla bölgede ticaret hacminin büyük ölçüde arttığını kaydeden Akgül, minibüsçü esnafının da bu büyümeden payını aldığını belirtti.

Herkes Mamak’a geliyor

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören de minibüsçüler olarak Mamak’ın gelişiminin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Dokuz yıl önce taşıdığımız insan sayısı ile şimdiki arasında çok büyük fark var. Önceden insanlar Mamak’a gelmeye çekinirdi, şimdi insanlar işini yada evini Mamak’a taşıyor. Başkan Akgül’e bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.