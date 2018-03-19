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Ankara Muhtarlar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nda Altındağ zirvede

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Ankara Muhtarlar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nda Altındağ zirvede
​Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin düzenlediği Ankara Muhtarlar Arası Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı.

Dereceye giren mahalle muhtarları ödüllerine kavuştu. Muhtarlar arasında en çok atık pil toplayan ilçeyine Altındağ oldu.

Altındağlı muhtarlar ilk üç sırayı kimseye bırakmadı

Atık pillerin neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirme amacı taşıyan yarışmaya Altındağlı muhtarlar damga vurdu. Altındağlı muhtarlar, doğaya gelişigüzel bırakılan pillerin yol açtığı tehlikeleri önlemek için örnek gayret gösterdi.Yarışmanın geçen yıl Ankara’daki okulları kapsayan formatındazirvede yer alan Altındağ, bu sefer de muhtarlarıyla güldü. Ankara Geneli Atık Pil Toplama Yarışması’nda Altındağlı muhtarlar, ilk 3 sırayı kimseyi bırakmadı. Altındağ, yüzde 65 ile muhtarlıklar arasında en çok atık pil toplayan ilçe unvanına sahip oldu.Baraj Mahallesi topladığı 80,85 kilo atık pille birincilik elde ederken Doğantepe 66,5 kiloyla ikinci, Battalgazi Mahallesi ise 58,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

“Son iki yılda yaklaşık 10 ton atık pil toplandı”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, duyarlı davranışları sebebiyle önce mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği çevre, temizlik ve geri dönüşüm seminerleriyle bölge halkının daha bilinçli bir hale geldiğini kaydeden Başkan Tiryaki, temizliğe büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Tiryaki, sadece 1 atık pilin 4 metreküp toprağı olumsuz etkilediğinihatırlatarak Altındağ’da son iki yılda yaklaşık 10 ton atık pil toplandığına dikkat çekti. Altındağ Belediyesi tarafından gençlik merkezlerine, kadın eğitim kültür merkezlerine, muhtarlıklara ve halka açık tüm alanlara atık pil toplama kutusu yerleştirildiğini ifade eden Başkan Tiryaki, bu kutuların daha aktif bir şekilde kullanılmasını istedi. 

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