Ankara Muhtarlar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nda Altındağ zirvede

​Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin düzenlediği Ankara Muhtarlar Arası Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı.

Dereceye giren mahalle muhtarları ödüllerine kavuştu. Muhtarlar arasında en çok atık pil toplayan ilçeyine Altındağ oldu.

Altındağlı muhtarlar ilk üç sırayı kimseye bırakmadı

Atık piller in neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirme amacı taşıyan yarışmaya Altındağlı muhtarlar damga vurdu. Altındağlı muhtarlar, doğaya gelişigüzel bırakılan pillerin yol açtığı tehlikeleri önlemek için örnek gayret gösterdi.Yarışmanın geçen yıl Ankara’daki okulları kapsayan formatındazirvede yer alan Altındağ, bu sefer de muhtarlarıyla güldü. Ankara Geneli Atık Pil Toplama Yarışması’nda Altındağlı muhtarlar, ilk 3 sırayı kimseyi bırakmadı. Altındağ, yüzde 65 ile muhtarlıklar arasında en çok atık pil toplayan ilçe unvanına sahip oldu.Baraj Mahallesi topladığı 80,85 kilo atık pille birincilik elde ederken Doğantepe 66,5 kiloyla ikinci, Battalgazi Mahallesi ise 58,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

“Son iki yılda yaklaşık 10 ton atık pil toplandı”