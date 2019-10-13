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Anafartalar Caddesi genişleyip uzayarak modern kentin en önemli Caddesi oldu. İlk modern kentleşme ve betonarme yapılar Anafartalar Caddesi ve çevresindeki sokaklarda yapıldı. İlk kez çok katlı apartman ve konut örnekleri bu bölgede inşa edildi.