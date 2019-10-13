Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünde Ankara foto galerisi
Kültür - Sanat 13.10.2019, 19:57
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Köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan, Milli Mücadele döneminde hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline gelen Ankara, ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasından sonra 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti oldu.
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Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı (AA) ile paylaştı.
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Cumhuriyet'in tanığı, medeniyetler beşiği Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla paylaşılan fotoğraflarda 1920-1940 yıllarına ait anlar yer alıyor.
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Fotoğrafta, 1952 yılında Ankara Kalesi'ndeki pazarcılar görülüyor.
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Anafartalar Caddesi genişleyip uzayarak modern kentin en önemli Caddesi oldu. İlk modern kentleşme ve betonarme yapılar Anafartalar Caddesi ve çevresindeki sokaklarda yapıldı. İlk kez çok katlı apartman ve konut örnekleri bu bölgede inşa edildi.
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Şehremaneti (Belediye Başkanlığı) binası da burada bulunmaktaydı. 1920'li yıllardan bir kare.
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Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünde Ankara foto galerisi
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Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünde Ankara foto galerisi
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Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünde Ankara foto galerisi
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Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünde Ankara foto galerisi
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