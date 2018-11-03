AŞTİ’DE HİZMET VEREN TUVALETLER, ÜCRETSİZ HALE GETİRİLMESİNİN ARDINDAN ŞİMDİ DE YEPYENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURULARAK, DAHA MODERN HALE GETİRİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nin (AŞTİ), ücretsiz tuvaletleri baştan sona yenilendi.

Başkentlilerin talepleri üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla ücretsiz hale getirilen AŞTİ tuvaletleri şimdi de yepyeni görüntüsüyle hizmete girdi.

HİJYEN ÖNCELİĞİ

AŞTİ’de hizmet veren 5 ayrı ücretsiz tuvaletin hepsinin tadilattan geçirilerek yenilendiğini ifade eden yetkililer, şu bilgileri verdiler:

“Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren BUGSAŞ şirketi, Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatlarıyla ücretsiz hale getirilen AŞTİ tuvaletlerini baştan sona tadilattan geçirdi. Tuvaletler artık yepyeni ve daha hijyenik görüntüsüyle Başkentlilerimizin hizmetinde.”

7/24 SAAT BAKIM

Ankara’ya gelen ziyaretçilerin ilk giriş kapısı olan ve bu yönüyle de Başkent’in yüzü konumunda bulunan AŞTİ’de, gün boyu temizlik yapılıyor.

AŞTİ’nin 24 saat açık olduğunu belirten yetkililer, “AŞTİ gibi günlük yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği bir alanda da tuvaletlerin temizliği ve hijyeni büyük önem taşıyor. Bu yüzden 24 saat temizlik personeli bulunduruyoruz” dediler.