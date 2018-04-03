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Ankara Süper Amatör Spor Kulübünde mücadele eden Pursaklar Belediye Spor teknik direktör değişimiyle atağa geçti

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Ankara Süper Amatör Spor Kulübünde mücadele eden Pursaklar Belediye Spor teknik direktör değişimiyle atağa geçti
Mücahit Öztürk’e teslim edilen futbol takımı 4 galibiyet elde ederek bir alt lige düşmekten kurtuldu.

Pursaklar Belediye Spor antrenör değişikliğinden sonra göreve getirilen Mücahit Öztürk ile birlikte ligde aldığı puanlarla, yerini 9’uncu sıraya yükseldi.

Ankara Amatör Süper Ligin 21. Haftasında takımın teknik direktörlük görevini getirilen Mücahit Öztürk ile birlikte Pursaklar Belediye Spor 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Takımı bir alt lige düşmekten kurtaran yönetim ve teknik direktör Mücahit Öztürk, Amatör Ligin 26’ncı haftasında Devlet Tiyatroları ile mücadele ederek 2017-2018 sezonunun tamamlamış olacak. 

 

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