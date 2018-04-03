Ankara Süper Amatör Spor Kulübünde mücadele eden Pursaklar Belediye Spor teknik direktör değişimiyle atağa geçti

Mücahit Öztürk’e teslim edilen futbol takımı 4 galibiyet elde ederek bir alt lige düşmekten kurtuldu.

Pursaklar Belediye Spor antrenör değişikliğinden sonra göreve getirilen Mücahit Öztürk ile birlikte ligde aldığı puanlarla, yerini 9’uncu sıraya yükseldi.