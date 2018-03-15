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Ankara Taşcı, Mezarcı Ustaları ve Sanatkarları Esnaf Odası yönetim binasının temel atma töreni gerçekleştirildi

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Ankara Taşcı, Mezarcı Ustaları ve Sanatkarları Esnaf Odası yönetim binasının temel atma töreni gerçekleştirildi
Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Taşcı, Mezarcı Ustaları ve Sanatkarları Esnaf Odası yönetim binasının temel atma törenine katıldı.

Yuva Mahallesi’nde bulunan Mermerciler Sitesi’nde gerçekleşen açılışa, Kartal’ın yanı sıra çok sayıda taşcı ve mezarcı esnafı katıldı.

 “Her hizmet binası vatandaşımızın ekmek kapısıdır”

Dualarla başlayan açılış töreninde konuşma yapan Başkan Vekili Kartal, “Esnafımızın daima yanındayız. Yenimahalle’de hizmete başladığımız 2009 yılından beri, her zaman esnafımızın yanında olduk. Açılan her hizmet binası vatandaşlarımızın ekmek kapısıdır. Sizlerle bugün bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sosyal belediyeciliğe yakışır biçimde hizmet ediyoruz. Amacımız esnafın kazancını arttırarak, Yenimahalle’yi daha da kalkındırmak. Açılışını yaptığımız yönetim binanızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Başkan Yaşar hep esnafın yanında olmuştur”

ATMUSEO Başkanı Nevzat Fındık ise idare binasının yapım aşamasına katkılarından dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ederek, ”Temelin atılacağı yer ve beton konusunda vermiş olduğu desteklerden dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başkan Yaşar hep esnafın yanında olmuştur. Biz de her zaman onun yanındayız” diye konuştu.

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