  • BIST 110.987
  • Altın 179,008
  • Dolar 4,1368
  • Euro 5,1196
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C

Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı Kabul Etti

»
Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı Kabul Etti
Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyet, 10 Nisan 2018 Salı günü Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

Ankara Valisi Ercan Topaca, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek Emniyet Müdürü Yılmaz’ın şahsında ilimizde görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası’nı kutladı. 

Ziyarette konuşan Vali Topaca, üstün görev bilinciyle halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek için başarıyla görev yapan polislerimizin ülkemiz açısından değerli olduğunu ifade ederek, terör başta olmak üzere, suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede elde ettikleri sonuçlarla millet olarak iftihar ettiklerini sözlerine ekledi. 

Vali Topaca, kuruluşundan bugüne kadar sürekli değişim geçiren ve kendini yenilemeye, geliştirmeye önem veren Polis Teşkilatımızın, içinde bulunduğumuz dönemde de her türlü tehdidi bertaraf etme hususunda üstün bir çaba gösterdiğine vurgu yaparak, 

“Polislerimizin çalışma şartlarını, mesleğin zorluklarını biliyorum. Polislerimizin sorunlarına da vakıfım. Bunları farklı yerlerde Vali olarak gündeme getiriyorum. Polisimizin ihtiyaçlarının karşılanması, çalışma ortamlarının ve şartlarının iyileştirilmesi konusunda bizler, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Toplumun, polisimize olan güveni her geçen gün daha da artıyor. Halkla iç içe, halka dokunan bir duruma geliyor. Polisimiz, üstlendiği sorumluluklar itibariyle halkın hayatında etkili olan bir görevi ifa ediyor. Dolayısıyla sürekli yenilenmeye, kendini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak önemli. Bu anlamda Türk polis Teşkilatımız, halkın değişen beklenti ve taleplerine, çağın gerektirdiği şartlara göre hızlı bir şekilde kendisini yeniliyor. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü vesilesiyle, vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliği için yurdun dört bir yanında fedakârca görev yapan Polis Teşkilatımızın Polis Haftası’nı bir kez daha sizlerin aracılığıyla kutluyorum.” 

Ziyaretin sonunda emniyet personeli ile hatıra fotoğrafı çektiren Vali Ercan Topaca, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ederek başarılar diledi. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun09 Nisan 2018 Pazartesi 11:03
  • Duruşma Salonundan FETÖ’cü Sanıkların Firar Ettiği Haberlerine İlişkin06 Nisan 2018 Cuma 15:52
  • Narkotik Suçlarla Mücadele04 Nisan 2018 Çarşamba 12:58
  • 04 Nisan 2018 Çarşamba günü, Başkent'te trafiğe kapanacak yollar:03 Nisan 2018 Salı 19:57
  • ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI ÖNÜNDE MEYDANA GELEN PATLAMA30 Mart 2018 Cuma 10:32
  • Ankara Valisi Ercan Topaca, Halk Günü’nde Vatandaşlarla Buluştu29 Mart 2018 Perşembe 14:13
  • Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri27 Mart 2018 Salı 11:47
  • Travelexpo Ankara 3.Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi Başladı23 Mart 2018 Cuma 10:57
  • Mustafa Kemal Mahallesi’nde bahçe içerisine kurulan çadırda kumar oyunu oynatıldığı tespit edilmiştir23 Mart 2018 Cuma 10:55
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, 2018 Ankara Gastronomi Zirvesi’nin Tanıtımını Gerçekleştirdi20 Mart 2018 Salı 14:56
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim