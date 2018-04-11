Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı Kabul Etti

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyet, 10 Nisan 2018 Salı günü Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

Ankara Valisi Ercan Topaca , ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek Emniyet Müdürü Yılmaz’ın şahsında ilimizde görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftas ı’nı kutladı.

Ziyarette konuşan Vali Topaca, üstün görev bilinciyle halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek için başarıyla görev yapan polislerimizin ülkemiz açısından değerli olduğunu ifade ederek, terör başta olmak üzere, suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede elde ettikleri sonuçlarla millet olarak iftihar ettiklerini sözlerine ekledi.

Vali Topaca, kuruluşundan bugüne kadar sürekli değişim geçiren ve kendini yenilemeye, geliştirmeye önem veren Polis Teşkilatımızın, içinde bulunduğumuz dönemde de her türlü tehdidi bertaraf etme hususunda üstün bir çaba gösterdiğine vurgu yaparak,

“Polislerimizin çalışma şartlarını, mesleğin zorluklarını biliyorum. Polislerimizin sorunlarına da vakıfım. Bunları farklı yerlerde Vali olarak gündeme getiriyorum. Polisimizin ihtiyaçlarının karşılanması, çalışma ortamlarının ve şartlarının iyileştirilmesi konusunda bizler, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Toplumun, polisimize olan güveni her geçen gün daha da artıyor. Halkla iç içe, halka dokunan bir duruma geliyor. Polisimiz, üstlendiği sorumluluklar itibariyle halkın hayatında etkili olan bir görevi ifa ediyor. Dolayısıyla sürekli yenilenmeye, kendini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak önemli. Bu anlamda Türk polis Teşkilatımız, halkın değişen beklenti ve taleplerine, çağın gerektirdiği şartlara göre hızlı bir şekilde kendisini yeniliyor.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü vesilesiyle, vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliği için yurdun dört bir yanında fedakârca görev yapan Polis Teşkilatımızın Polis Haftası’nı bir kez daha sizlerin aracılığıyla kutluyorum.”

Ziyaretin sonunda emniyet personeli ile hatıra fotoğrafı çektiren Vali Ercan Topaca, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ederek başarılar diledi.