Ankara Valisi Ercan Topaca, Halk Günü’nde Vatandaşlarla Buluştu

Ankara Valisi Ercan Topaca, vatandaşların talep ve şikâyetlerine yönelik olarak ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi talimatını verdi.
Vali Topaca, Halk Günlerinde vatandaşla hiçbir aracı olmadan bir araya gelmenin, onların sorunlarını ilk ağızdan dinlemeyi sağladığını; böylelikle sorunların çözümünde imkânlar ölçüsünde çok daha etkili yöntemler bulunabileceğini, çözüme daha kısa sürede ulaşılabileceğini belirtti. Halk Günlerinin devlet-millet kaynaşmasını artıracağını da ifade eden Vali Topaca, bu buluşmaların hayırlara vesile olmasını diledi.
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