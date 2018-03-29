Ankara Valisi Ercan Topaca, Halk Günü’nde Vatandaşlarla Buluştu

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, 29 Mart Perşembe günü makamında vatandaşları kabul etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Topaca, onların sorunlarını, talep ve şikâyetlerini dinledi.

Ankara Valisi Ercan Topaca , vatandaşların talep ve şikâyetlerine yönelik olarak ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi talimatını verdi.