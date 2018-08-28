Ankara Valisi Ercan Topaca İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, 28 Ağustos Salı günü saat 10.00’da Ankara Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Uğur Kuşçu ve diğer görevliler de hazır bulundu.

Vali Topaca, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi’ndeki yeni binasında şubat ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünde pasaport ve sürücü belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler konusunda denetim yaptı. Vatandaşlar ve çalışanlar ile de iş süreçleri konusunda sohbet etti.