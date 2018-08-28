  • BIST 93.648
  • Altın 241,343
  • Dolar 6,1838
  • Euro 7,2460
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 29 °C

Ankara Valisi Ercan Topaca İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

»
Ankara Valisi Ercan Topaca İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu
Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, 28 Ağustos Salı günü saat 10.00’da Ankara Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Uğur Kuşçu ve diğer görevliler de hazır bulundu. 

Vali Topaca, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi’ndeki yeni binasında şubat ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünde pasaport ve sürücü belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler konusunda denetim yaptı. Vatandaşlar ve çalışanlar ile de iş süreçleri konusunda sohbet etti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan “TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı” hizmete girdi14 Ağustos 2018 Salı 10:18
  • Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:12
  • Ankara'da Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar03 Ağustos 2018 Cuma 15:19
  • Narkotik Suçlarla Mücadele01 Ağustos 2018 Çarşamba 23:25
  • Şehit Polis Harun Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Hayırsever Süleyman İlik ile Okul Protokolü İmzaladı28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:19
  • Başkent'te Asayiş Faaliyetleri27 Temmuz 2018 Cuma 16:39
  • “Zenginliğimiz Farklılığımız” Temalı Resim Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Vali Topaca Verdi26 Temmuz 2018 Perşembe 22:23
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, hayırsever vatandaş Niyazi Ercan’la okul pansiyonu protokolü imzaladı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:11
  • Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri24 Temmuz 2018 Salı 10:12
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim