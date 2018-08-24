  • BIST 90.186
  • Altın 232,652
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 31 °C

Ankara Valisi Ercan Topaca, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti

»
Ankara Valisi Ercan Topaca, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti
​Yaşar’ın ağabeyi Ahmet Yaşar’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Topaca, taziye dileklerini iletti. Topaca, ziyarette Yenimahalle’deki çalışmalar hakkında da Başkan Yaşar’dan bilgi aldı.

Yenimahalle’nin projeleri hakkında bilgi verdi

Yaşar, altyapı ve üstyapı hizmetleri, kentsel dönüşüm faaliyetleri, tamamlanan ve yapımı devam eden sosyal sorumluluk projelerini Topaca’ya anlattı.

Yamaçevler projesi ile Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi
projelerinin minyatürleri üzerinden Topaca’ya bilgi veren Yaşar, “YamaçevlerYenimahalle’nin son gecekondu bölgesi. Bu projeyle ilçemizde gecekonduyu tarihe gömüyoruz. Yenimahalleliye yakışır, kaliteli, sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt yaratmak amacıyla harekete geçtik.  67 hektarlık alanda, 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükselteceğiz” dedi.

İnşaatta sona gelindi

Topaca’ya Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi’ni de minyatürü üzerinden gösteren Başkan Yaşar, “Yaklaşık 28 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesisimiz haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek. Tesiste, bay ve bayan yüzme havuzu, Türk hamamı, düğün salonları, gezi alanları, taziye evi, kafeteryalar ve tiyatro, konser, seminer gibi etkinlikler için çok amaçlı salon, gençlik merkezi, etüt merkezi ve anaokulu bulunuyor. İnşaatta sona gelindi. İnşallah tesisimizi Eylül’de açacağız” diye konuştu.

Çalışmalarında Yaşar’a başarılar dileyen Ercan Topaca, “Halka dokunan projelere destek olmaya hazırız. Yatırımlarınızın vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi bu yıl da kalite sınavını başarıyla geçti15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:59
  • Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Müzesi personeli hizmet içi eğitim için Konya Bilim Merkezi’ne gitti14 Ağustos 2018 Salı 09:58
  • Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’na kayıtlarına yoğun ilgi14 Ağustos 2018 Salı 09:46
  • Yenimahalle Belediyesi, Avrupa Standartları’nda çöp konteynerlerini mahallelere yerleştirmeye başladı13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:45
  • Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi gençlerin akınına uğruyor12 Ağustos 2018 Pazar 12:07
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü senkronize buz pateni takımı, sezon arasını fırsat bilerek 8 günlük kampa girdi10 Ağustos 2018 Cuma 10:39
  • Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi ortaklığıyla KPSS kampı başlıyor09 Ağustos 2018 Perşembe 10:44
  • Yenimahalle Belediyesi, Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor09 Ağustos 2018 Perşembe 10:42
  • Yenimahalle Belediyesi, açık ve kapalı alanlarda ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:15
  • Yenimahalle'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) telaşı başladı07 Ağustos 2018 Salı 10:28
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim