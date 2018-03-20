Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, 2018 Ankara Gastronomi Zirvesi’nin Tanıtımını Gerçekleştirdi

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, 20 Mart 2018 Salı günü Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki tanıtım programında 2018 Ankara Gastronomi Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tanıtım programına Vali Ercan Topaca’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, İl Kültür Müdür Vekili Kamil Özer, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Birol Akman, Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül Atis, MADO Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Nalcıoğlu katıldı.

Vali Topaca; 22-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve paydaşları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi, Turizm Akademisyenleri Derneği ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu olan zirvenin tanıtımındaki konuşmasına dün hayatını kaybeden devlet adamı, düşünür, sivil toplumcu Hasan Celal Güzel Beyefendi’ye Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Bu sene ilk defa yapılacak Gastronomi Zirvesi’nin hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Topaca “Bu düzenlediğimiz zirve sadece Ankara’nın tanıtımını öngörmüyor. Daha çok çevre illerin, ülkemizin tamamının tanıtımı hatta komşu ülkelerden de bazı katılımlarla bölgesel bir katılımı öngören bir etkinliktir. Bunu Travelexpo 2018’le de birleştirdiğimiz zaman etkileri ve tanıtım açısından turizme yapacağı katkıları hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu etkinliği en güzel şekilde gerçekleştirmek ve yapılacak olan faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin hem Ankara’mızın hem ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlik için Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere belediyelerimiz, Valilik, diğer illerden bazı katılımcılar, sivil toplum kuruluşları, turizmle ilgili birlikler, dernekler, kişiler, hepimiz bir aradayız. İnşallah bu program çerçevesinde bunun karşılığını görmeyi umut ediyoruz.” diye konuştu.

Ülkelerin gelişmesinde ve refah düzeyinin artırılmasında çalışmak, üretmek kadar kendi değerlerimizi iyi bir şekilde tanıtmanın önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Vali Topaca “Turizm, ülkelerin kalkınmasında çok önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bunun en bariz örneklerinden biri de ülkemizdir. Ülkemize gelen turist sayısının zaman zaman siyasi etkenlere bağlı olarak inişli çıkışlı olmasına rağmen sürekli yükselen bir trend göstermesi, turizm gelirlerinin ülkemizin bütçesi içinde, millî gelirimiz içinde ve istihdam içinde oluşan miktarlar ulusal refaha katkısını en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Bunu hepimiz hayatımızda bir şekilde hissediyoruz. Ben Antalyalıyım mesela. Antalya’da bir yıl turizmin olmadığını düşünmek bile istemem. Çünkü her şey ekonomi bir anda duracak noktaya gelir. Bu aslında tüm Türkiye için, tüm ülkeler için geçerlidir. Dolayısıyla turizmi geliştirecek bu sektörün sağlıklı bir şekilde işletilmesi dünyaya ve ilgililere tanıtılması büyük önem taşımaktadır. Bu yıl düzenlenecek olan bu Gastronomi Zirvesi de umarım Ankara’mızı, Ankara’nın kültürünü, yemek kültürünü, yeme alışkanlıklarımızı dünyaya tanıtma anlamında bizim için önemli bir platform olacaktır. Bu platformu hep birlikte iyi değerlendirmemiz gerekmektedir.” dedi.

Vali Topaca, bütün ülkelerin daha çok insanı kendi ülkesine çekmek, kendi ekonomisine turizmden gelen katkıyı artırmak için çok ciddi bir rekabet içerisinde olduğunu belirterek “Bu amaçla her ülke değişik stratejiler, yöntemler, uygulamalar bulmak sureti ile kendi çekiciliğini, cazibesini artırmaya çalışmaktadır. Bu anlamda bizim ülkemizin de uyguladığı birçok strateji vardır. Bunlardan belki zenginlik olarak, bu çalışmalarda kullanılabilecek değer olarak en zengin ülkelerden birisi de Türkiye’dir. İşte şu içinde bulunduğumuz bu müze dahi, bu müzenin içerisindeki eserler dahi Türkiye’nin bu anlamdaki üstünlüğünün en güzel göstergeleridir. Bu müzenin tarihi, içindeki eserlerin binlerce yıllık tarihini de dikkate aldığınız zaman -ki dünyadaki birçok ülkenin tarihi kültürü bu kadar derinliğe ve zenginliğe sahip değildir- bizim tanıtacak, gelen turiste anlatacak, onlara gösterecek, onlara tattıracak çok değerimiz var. Biz de inşallah geliştirdiğimiz bu stratejiler yolu ile daha çok turisti ülkemize çekeceğiz. Gastronomi Zirvesi de bu saydığımız değerlerden yiyecek içecek kültürünün, damak tadının, yeme alışkanlıklarının dünyadaki bütün insanlarla paylaşılmasına ve tanıtılmasına, dolayısıyla turizme katkıyı önemli miktarda artıracağını düşündüğümüz bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii biz bu etkinlik çerçevesinde sadece gastronomi değil aynı zamanda diğer doğal-kültürel mirasımızı da bu vesile ile tanıtma imkânı bulacağız. Yapılan bu etkinliğe ülkemizin yiyecek içecek kültürü bakımından çok zengin olan bölgelerinden gerek şirketlerimiz, gerek yerel yönetimlerimiz, gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerekse bu alanla ilgilenen birçok kişi de bu gastronomi zirvesinde bizimle beraber olacaktır. Düzenlenecek birçok etkinlikte, söyleşilerde, panellerde konu masaya yatırılacak; bizim mutfak kültürümüzün dünyaya etkili bir şekilde tanıtılması için yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar masaya yatırılacak ve bunların bir sonucu olacaktır. Bize yol gösterecek, turizmle ilgili çalışmalarımızda önümüzü açacak, âdeta bizim pusulamız olacak bazı görüşlerin de bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkacağını düşünüyorum. Sadece burada tanıtım faaliyetleri değil aynı zamanda zihinsel bazı egzersizlerin yapıldığı, turizm uygulamalarının değerlendirildiği, analiz edildiği, bir anlamda eleştirildiği, kendi kendimize eleştiriler getirdiğimiz bazı etkinlikleri de bu kapsamda birlikte izleme imkânımız olacaktır. Bu etkinliklere tabii aynı zamanda bilim adamlarımız da katılacak. Yaptıkları çalışmalarla, araştırmalarla, onları bizlerle paylaşmak suretiyle gastronomi turizminin ilimizde ve ülkemizde gelişmesine katkı yapacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında bir rekor denemesi yapılacağına değinen Vali Topaca, “Bu konuda arkadaşlarımız uzun bir çalışma dönemi geçirdiler. Dünyanın en büyük baklavasını yapma, pişirme ve servise hazır hâle getirme. Belirlenmiş olan standartlara uygun bir şekilde bu rekor denemesini inşallah bu gastronomi zirvesi kapsamında hep birlikte izleyeceğiz. Rekorun kırılabilmesi için tek tepside tek seferde 210 kilo baklavanın pişmesi gerekmektedir. İnşallah bunu arkadaşlarımız bu program çerçevesinde yapacaklar, biz de bunu izleyeceğiz. Bu denemenin gerisinde çok büyük emekler var. Yaklaşık bir yıl süren ar-ge çalışmaları yapılmış; fırın, tepsi ve pişirme yöntemleri uzman ekipler tarafından belirlenmiş, inşallah bu deneme sırasında bunu hep birlikte göreceğiz. Bu rekor denemesinde, Ankara’da yaygın olarak kullanılan cevizli baklava türü denenecektir. Orada hazırlanıp, pişirilecek ve inşallah var olan rekoru da kırmak suretiyle Guinness rekorlar kitabına yeni bir rekorun işlenmesine Ankara’da hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bu vesileyle ben arkadaşlarımıza, teknik ekibimize şimdiden başarı diliyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde, bu etkinliğin bir parçası olan bu rekor denemesinin tamamlanmasını temenni ediyorum.” dedi.

Ankara’nın köklü tarihine, birçok medeniyetten izleri barındırmasına rağmen turizm sektöründe istenilen düzeye gelemediğini, turizmden hak ettiği payı alamadığını ifade eden Vali Topaca, Travelexpo Ankara 2018 Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nin Ankara’nın turizmden alacağı payın artmasına önemli katkılar yapacağını söyledi.

Ankara Ticaret Odasının Sergi ve Konferans Salonu Congresium’da düzenlenecek etkinliğe bütün halkımızı çağırarak kentimizi birlikte tanıtmaya davet etti, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.