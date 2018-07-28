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Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Hayırsever Süleyman İlik ile Okul Protokolü İmzaladı

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Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Hayırsever Süleyman İlik ile Okul Protokolü İmzaladı
Vali Topaca, “Eğitime %100 Destek Projesi” kapsamında hayırsever vatandaş Süleyman İlik’in yapacağı bağış karşılığında ilimiz Altındağ ilçesi Karapürçek Anadolu Lisesi’ne Mermerci Süleyman İlik adının verilmesi ile ilgili protokolü imzaladı.

28 Temmuz 2018 tarihinde Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’nın yanı sıra İl Millî Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve hayırsever vatandaş Süleyman İlik ile çocukları katıldı.

Protokol imza töreninde Vali Ercan Topaca, hayırsever vatandaşlarımızın, devlet imkânları ile yapılan eğitim yatırımlarına önemli katkıları olduğunu belirtip, katkılarından dolayı hayırsever vatandaşımız Sayın Süleyman İlik’e teşekkür ederek hediye verdi.

Daha sonra hayırsever vatandaş Süleyman İlik ile Vali Ercan Topaca tarafından okul protokolü imzalandı. 

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