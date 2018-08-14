Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Hayırsever Ülkü Ulusoy İle Okul Protokolü İmzaladı

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, “Eğitime %100 Destek Projesi” kapsamında ilimiz Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi’nde hayırsever vatandaş Ülkü Ulusoy tarafından yaptırılacak 17 derslikli okul ile ilgili protokolü imzaladı.

13 Ağustos 2018 tarihinde Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İl Millî Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, hayırsever vatandaş Ülkü Ulusoy ve yakınları katıldı. Protokol imza töreninde Vali Ercan Topaca, hayırsever vatandaşlarımızın, eğitim yatırımlarına önemli katkıları olduğunu belirterek katkılarından dolayı hayırsever vatandaşımız Sayın Ülkü Ulusoy’a teşekkür etti. “Ayşe-Yakup Eskitoros” adıyla yapılacak okulun protokolü, hayırsever vatandaş Ülkü Ulusoy ile Vali Ercan Topaca tarafından imzalandıktan sonra Vali Topaca, hayırsever Ülkü Ulusoy’a plaket verdi.