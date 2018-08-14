  • BIST 94.778
  • Altın 251,227
  • Dolar 6,5445
  • Euro 7,4712
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Hayırsever Ülkü Ulusoy İle Okul Protokolü İmzaladı

»
Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Hayırsever Ülkü Ulusoy İle Okul Protokolü İmzaladı
Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, “Eğitime %100 Destek Projesi” kapsamında ilimiz Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi’nde hayırsever vatandaş Ülkü Ulusoy tarafından yaptırılacak 17 derslikli okul ile ilgili protokolü imzaladı.

13 Ağustos 2018 tarihinde Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İl Millî Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, hayırsever vatandaş Ülkü Ulusoy ve yakınları katıldı.

Protokol imza töreninde Vali Ercan Topaca, hayırsever vatandaşlarımızın, eğitim yatırımlarına önemli katkıları olduğunu belirterek katkılarından dolayı hayırsever vatandaşımız Sayın Ülkü Ulusoy’a teşekkür etti.

“Ayşe-Yakup Eskitoros” adıyla yapılacak okulun protokolü, hayırsever vatandaş Ülkü Ulusoy ile Vali Ercan Topaca tarafından imzalandıktan sonra Vali Topaca, hayırsever Ülkü Ulusoy’a plaket verdi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şehit Polis Harun Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Hayırsever Süleyman İlik ile Okul Protokolü İmzaladı28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:19
  • Başkent'te Asayiş Faaliyetleri27 Temmuz 2018 Cuma 16:39
  • “Zenginliğimiz Farklılığımız” Temalı Resim Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Vali Topaca Verdi26 Temmuz 2018 Perşembe 22:23
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, hayırsever vatandaş Niyazi Ercan’la okul pansiyonu protokolü imzaladı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:11
  • Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri24 Temmuz 2018 Salı 10:12
  • Polatlı’da Hasat Bayramı Yapıldı19 Temmuz 2018 Perşembe 10:28
  • Ankara İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 3. dönem toplantısı düzenlendi17 Temmuz 2018 Salı 15:20
  • 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensubu teröristler tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğünde bir tören düzenlendi16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:37
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığında anma programı yapıldı16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:35
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim