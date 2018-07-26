Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, hayırsever vatandaş Niyazi Ercan’la okul pansiyonu protokolü imzaladı

Niyazi Ercan tarafından anne ve babasının adına yaptırılan okul, 2013 yılında Hatice-Cemil Ercan Öğretmen Lisesi olarak eğitim öğretime başlamış 2018 yılında Fen Lisesine dönüştürülmüştü.
25 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’nın yanı sıra Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve hayırsever vatandaş Niyazi Ercan katıldı.
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