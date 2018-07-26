  • BIST 95.458
  • Altın 190,321
  • Dolar 4,8198
  • Euro 5,6524
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, hayırsever vatandaş Niyazi Ercan’la okul pansiyonu protokolü imzaladı

»
Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, hayırsever vatandaş Niyazi Ercan’la okul pansiyonu protokolü imzaladı
Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, hayırsever vatandaş Niyazi Ercan’la Beypazarı Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi yerleşkesinde 120 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılması ile ilgili protokol imzaladı.

Niyazi Ercan tarafından anne ve babasının adına yaptırılan okul, 2013 yılında Hatice-Cemil Ercan Öğretmen Lisesi olarak eğitim öğretime başlamış 2018 yılında Fen Lisesine dönüştürülmüştü. 

25 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’nın yanı sıra Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve hayırsever vatandaş Niyazi Ercan katıldı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği’nde anıldı15 Temmuz 2018 Pazar 20:27
  • Başkent'te Asayiş Faaliyetleri13 Temmuz 2018 Cuma 20:40
  • Sırbistan Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti12 Temmuz 2018 Perşembe 19:26
  • Vali Ercan Topaca, Yenikent-Temelli yolunun yapım çalışmalarını incelemek için bölgeyi ziyaret etti10 Temmuz 2018 Salı 15:10
  • Narkotik Suçlarla Mücadele10 Temmuz 2018 Salı 15:08
  • 09.07.2018 Pazartesi günü araç trafiğine kapatılacak yollar09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:18
  • Ankara Valisi Ercan Topaca, Kırşehir Çayağzı Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:24
  • Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang Vali Ercan Topaca’yı Ziyaret Etti03 Temmuz 2018 Salı 23:28
  • İsmail Kahraman, Ercan Topaca’yı Ziyaret Etti03 Temmuz 2018 Salı 20:47
  • Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim