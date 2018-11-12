Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı’na Katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Congresium’da gerçekleştirilen “Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı”na katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATB Başkanı Faik Yavuz ile Ankara il ve ilçelerindeki oda ve borsaların başkan ve yöneticileri katıldı.

Vali Vasip Şahin konuşmasına “Bu toplantı ile hem Ankara’nın hem ülkemizin ekonomisini, sanayisini, ticaretini, tarımını, hayvancılığını sırtlayan bir ekiple ilk buluşmayı yapmış olduk. Bu benim için çok anlamlı.” diyerek başladı.

Esnafların hem müşteriyle hem birbirleriyle olan ilişkilerinde köklü bir medeniyetin izlerini apaçık görmenin mümkün olduğunu söyleyen Vali Şahin:

“Sizler, Türkiye’nin de kabuk değiştirmesiyle aslında ülkedeki birçok sorunu sırtladınız. Daha önce devletin sırtında olan istihdam görevini sizler aldınız. Yine ülkenin ihracatının artırılması, ülkenin refah düzeyinin yükseltilmesi görevini de sizler aldınız. Dolayısıyla devletin birer temsilcisi olan bizlere düşen görev de sizlerin önünüzdeki engelleri kaldırmak, önünüzü açmaktır.” dedi.

Kalkınmanın tek boyutlu olduğuna inanmadığını belirten Vali Şahin “Sadece ekonomik kalkınmayla bir ülkeyi kalkındıramıyorsunuz. Ekonominin yanında sosyal kalkınma boyutunun da ihmal edilmemesi gerektiğini düşünerek İstanbul Kalkınma Ajansında sosyal boyutlu projelere de destek verdik. Sizin sosyal alanda yetişmiş insan gücünüz yoksa, eğer bağımlılıktan uzak, sorunlardan uzak insan gücünüz oluşmamışsa ekonomik zenginliğiniz bir süre sonra başınıza bela oluyor. Orta gelir tuzağına düşmemek için yapmamız gereken en önemli şey beşerî sermaye niteliğini artırmaktır. Onun için bu kadar çok üniversite hızla açıldı. Beşerî sermayeyi -insanı- eğitemezseniz sizin ekonomik kalkınmanız tıkanır kalır, vizyon ve ufuk daralmış olur. Onun için sosyal kalkınmayı önemsiyorum. Ama Kalkınma Ajanslarımızın üzerinde konuştuğumuz için Ajanslarımızın en önemli misyonu ve görevi ekonomik kalkınmayı sağlamaktır. İnşallah onu oradaki arkadaşlarımızla toplantılarımızda Ankara’nın özel koşullarını da değerlendirerek müzakere edeceğiz. Ben bu tür toplantıların çok hayırlı olacağına ve bereket getireceğine inanıyorum.” dedi.

Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara’daki tüm oda ve borsaların, Ankara’yı geleceğe hazırlamak için bütün güçleriyle çalıştığına işaret ederek, “Hep birlikte el ele verdiğimizde Ankara’yı çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara’yı konuşmak ve ortak aklı devreye sokmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Oda ve borsaların liderliğinde Ankara ekonomisinin değiştiğini ve geliştiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bir zamanlar memur kenti olarak bilinirdik. Bugünse Ankara eğitimin, ticaretin, sanayinin ve başta savunma ve bilişim sektörü olmak üzere yüksek teknolojinin Anadolu’daki merkezi haline geldi. Sanayi Odamız öncülüğünde Ankara OSB’leri hızla gelişti. Katma değerli üretimle ve ihracatla Ankara’ya değer kattılar. Ticaret Borsalarımız, bir taraftan üreticinin elinden tuttu; onların işini kolaylaştırdı. Diğer taraftan lisanslı depoculuğun gelişmesine öncülük ederek, tarım sektörümüze yeni bir vizyon kazandırdı.” dedi.

Eskiden ülkeler arasında olan rekabetin, şehirlerarası rekabete dönüşeceğini belirten Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Biz de şehirlerimizin cazibesini artırmalıyız. Bunun için şehrin markalaşmasına, çevre duyarlılığının artmasına ve ‘akıllı şehir’ olmaya ihtiyaç var. Şehrin marka değerini, vizyonunu ortaya koyanlar, daha hızlı zenginleşiyor, büyüyor. Akıllı şehircilik, yeşil binalar, hızlı internet bağlantısı, altyapı kalitesi, çok daha fazla önem kazanıyor. Bizim de hedefimiz, yeni dönemin mega şehirlerinden biri haline gelmek. Sadece ülke içinde değil dünya ile rekabet etmek. Burada ilk görev de bizlere düşüyor. Ankara’daki tüm Oda ve Borsalarımız, Ankara’yı geleceği hazırlamak için bütün güçleriyle çalışıyor.”