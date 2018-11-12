Ankara Valisi Vasip Şahin, Techankara Proje Pazarı’nın Açılışını Yaptı

Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Congresium’da 12 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen “TechAnkara Proje Pazarı 2018” in açılışını yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı organizasyonunda, Ankara’daki teknokentler, organize sanayi bölgeleri, üniversitelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile iş birliği içinde yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesini ve bu fikirlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası yüksek katma değere dönüşmesini sağlamak amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı bu yıl 8. kez kapılarını açtı.

Etkinliğin açılışına Ankara Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Teknokent genel müdürleri, OSB başkanları, proje sahipleri, girişimciler, yatırımcılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Vasip Şahin, “Beş bin yıllık tarihiyle sekiz kadim medeniyete ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne başkent olan Ankara’nın valisi olarak görevimin ilk günlerinde, ülkemizin geleceğinde son derece hayati olduğunu düşündüğüm girişimcilik ekosisteminin, önemli bir etkinliğinde, sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadim medeniyetleri bünyesinde barındıran Ankara; Cumhuriyet ile üstlendiği politik ve stratejik sorumlulukların bilincinde olarak, nitelikli beşeri sermayesiyle; yapay zekânın, makinelerin, yeni endüstri çağının etkilerinin hissedildiği “yeni ekonomi”de lokomotif kentlerden birisi olmaya adaydır. Ankara’nın yüksek katma değer ve ileri teknoloji odaklı sosyo-ekonomik yapısı, girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi ve bilhassa yetişmiş insan kaynağı Başkent’in gelecek vizyonuna hizmet etmektedir. 19 yükseköğrenim kurumu, 7 aktif teknoloji geliştirme bölgesi, 12 organize sanayi bölgesi ve çok sayıda ar-ge merkezi Ankara’nın bu vizyonuna önemli katkı sağlamaktadır.”

2017 yılı itibariyle TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Desteği’ne en fazla başvuru yapan ve en fazla destek alan ilin Ankara olduğunu belirten Vali Şahin, “Dünyaya yön veren teknolojilerin tüketicisi olmaktan çıkıp üreticisi olmaya geçmek için, ekosistemimizi geliştirmek, “icat çıkaran” girişimcilerimizi, gençlerimizi desteklememiz gerektiği aşikârdır. Kamuya burada çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı’nın bu noktada önemli bir rol üstlendiğini müşahede ediyoruz.” diye konuştu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, fikirden projeye, projeden pazara giden yolun güçlü ekosistemlerin kurulmasıyla mümkün olduğunu vurgulayarak “Pazarda kendini test etmeyen hiçbir fikir üretime dönüşemez, üretime dönüşse bile rekabet edemez. Bugün gerçekleştirdiğimiz Techankara Proje Pazarı, ekosistemi güçlendiren bileşenlerin en önemlilerinden birisidir. Çünkü Techankara Proje Pazarı, yalnızca pazara çıkan ürünlerin sergilendiği bir etkinlik değil, pazarın ihtiyaçlarının ve taleplerinin tespit edildiği nitelikli bir test ortamıdır. Burada girişimcilerimiz bir yandan nihai ürünlerini sergilerken, bir yandan da pazarın gerçek ihtiyaçlarını öğrenme imkânı yakalamaktadır.” dedi.

Konuşmaların ardından finale kalan proje sahiplerine plaketleri verilerek fotoğraf çekimi yapıldı. Vali Şahin, protokol mensupları ile birlikte 482 başvuru içinden seçilen 105 projenin sergilendiği fuar alanının açılışı yaparak stantları gezdi.