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ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI ÖNÜNDE MEYDANA GELEN PATLAMA

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ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI ÖNÜNDE MEYDANA GELEN PATLAMA
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI ÖNÜNDE MEYDANA GELEN PATLAMAYLA İLGİLİ OLARAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA BAŞLATILAN SORUŞTURMA SONUCUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

01.02.2018 Perşembe günü saat 20.03’te Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ana hizmet binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak olayda sorumluluk ve ihmallerin araştırılması maksadıyla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda; binada görevli 11 özel güvenlik görevlisinin, görevlerinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermemeleri nedeniyle kusurlu oldukları anlaşılmıştır.

Söz konusu kişilerin özel güvenlik görevlisi sertifikaları iptal edilmiştir.

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