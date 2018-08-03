Ankara'da Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar

4 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi” yapılacağından, 4 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00’den kongre sona erene kadar;
• Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası),
• Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır.
Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.