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Ankara'da Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar

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Ankara'da Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar
Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ve Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır.

4 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile  “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi” yapılacağından, 4 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00’den kongre sona erene kadar;

• Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası),

• Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır. 

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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