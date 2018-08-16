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Ankara'da düğün fotoğrafı çekimleri için tercih edilen mekanlar

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Ankara'da düğün fotoğrafı çekimleri için tercih edilen mekanlar
ANKARA'DA EVLENEN ÇİFTLERİN FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SEÇTİKLERİ MEKANLARIN BAŞINDA ALTINPARK GELİYOR.

Evliliğe adım atan Başkentli çiftler, düğün öncesi dış mekan çekimleri için Altınpark’ı tercih ediyor.

Bu özel günlerini farklı bir ortamda doğayla iç içe fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek isteyen çiftler için hazırlanan “Gelin Faytonu” da en çok ilgi gören çekimler arasında yer alıyor.

 

NOSTALJİK DOĞAL STÜDYO

Dikmen Vadisi başta olmak üzere Başkent’in birçok parkı çiftlerin fotoğraf çekimleri için adres olurken, Altınpark’ta da Ankara Büyükşehir Belediyesi “Faytonlu’’ çekim hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

Altınpark’ın rengarenk çiçeklerle donatılmış Japon Bahçesi dahil yemyeşil ağaçlar arasında dış çekimlerini zenginleştiren çiftler, çocuklarına bırakacakları birbirinden güzel düğün hatırasına da kavuşmuş oluyor.

 

RANDEVUYLA ÇEKİM

Her türlü detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü faytonlu dış çekimler için öncelikli olarak çiftlerin, 444 06 27 - (2325)” numaralı hat aracılığıyla ANFA A.Ş’den randevu alması gerekiyor.

Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yaklaşık 1 saat süren bir hizmetten isteyen her gelin ve damat adayı yararlanabiliyor.

 

GENÇ ÇİFTLERE İLK HEDİYELERİ BAŞKAN TUNA’DAN…

Dış çekim için Altınpark’a gelen gelin ve damat, Ankara Evi’nin önünden golf aracıyla alınarak kendilerine özel olarak belirlenmiş iki ayrı durağa götürülüyor.

İlk durak olarak belirlenen Japon bahçesinde’’ birbirinden renkli çiçekler arasında yıllarca hatırasını taşıyacakları fotoğrafları çektiren çiftler, ikinci durak olarak Taş ev gelin odasına” götürülüyor.

Çekimlerden sonra çiftlere geleneksel Osmanlı şerbeti ikram edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna adına kahve fincanı takımı armağan ediliyor.

 

“ÖZEL GÜNÜMÜZE ÖZEL KARELER”

Büyükşehir parklarının fotoğraf çekimleri için güzel bir fikir olduğunu düşündüğünü söyleyen Burak ve Özge Karabenli çifti, sunulan bu hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle anlatıyor:

“Altınpark hem yeşil bir alan hem de düz bir zeminde olması nedeniyle çekimlerin daha güzel olmasını elverişli hale getiriyor. Ücretsiz olarak bu hizmetin sunulması bizi mutlu etti. Tüm görevliler bize yardımcı oldu. Bu mutlu günümüzü bizimle paylaştıkları için ve bu imkanı sağladıkları için Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyoruz.”

Nostalji kokan dış çekimlerden etkilendiklerini belirten bir başka çift Haydar ve Tuğçe Çavgın çifti de düşüncelerini, “Düğün anılarımızda Altınpark’ın doğal güzelliğini yaşatmak için öncelikle burayı seçtik. Tüm personelin yardımıyla çekimlerimizi yaptık. Bu özel günü ölümsüzleştirmek amacıyla ücretsiz olarak uygulanan bu hizmetten çok memnun kaldık. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyoruz’’ sözleriyle dile getiriyor.

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