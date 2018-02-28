Ankara’da gerçekleştirilen ‘Takımını Sen Kur’ basketbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Svetlana Williams

24-25 Şubat tarihlerinde Ankara Basketbol Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen, halka açık ve ücretsiz olan turnuvada 9-16 yaş aralığında ki çocuklar hem eğlendiler, hem de rekabet duygusunu üst seviyelerde yaşama şansı buldular. Turnuva sonunda madalya ile ödüllendirilen sporcular, tesisten mutlu ayrıldılar.

Amacımız; Çocuklarımıza sporu sevdirip, sağlıklı nesiller yetiştirmek.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan turnuvaya katılım yoğundu. Bu ilgiden çok memnun olduğunu belirten, Ankara Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Birlik Spor Kulübü Başkanı Atanur Yılmaz sözlerine şöyle devam etti.

‘’2004 yılından bu yana, bünyemizde yetiştirdiğimiz sayısız sporcu ve antrenör ile Türk sporuna katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu organizasyonumuzda, bugüne kadar sadece sokak basketbolu oynamış çocuklara dahi, salonda basketbol oynamanın keyfini yaşatmak ve profesyonel sporcu olma arzusunu aşılamak istedik. Ankara’nın çok farklı semtlerinden katılım sağlanmış olması, bu amacımıza ulaştığımızın bir göstergesi oldu.

Her yıl geleneksel olarak devam etme kararı aldığımız bu turnuvayı, ülke geneline yaymayı planlamaktayız. Ülkemizde fark edilmeyi bekleyen çok fazla yetenek varken, bütün çocuklara ulaşmak için elimizden geleni yapmak bizim görevimiz, sporu seven, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek en büyük gayemizdir.’’