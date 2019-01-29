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Ankara'da hafriyat işi yapan araçlara denetimler hız kesmeden devam ediyor

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Ankara'da hafriyat işi yapan araçlara denetimler hız kesmeden devam ediyor
BAŞKENT’TE FAALİYET GÖSTEREN 617 FİRMAYA AİT TOPLAM 2 BİN 304 HAFRİYAT ARACINA “GPS” SİSTEMİ TAKILDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı dökümleriyle etkin mücadelesini sürdürüyor.

Başkent’te bu tip atıkları taşıyan araçlara kaçak ve izinsiz dökümlerin engellenmesi amacıyla GPS sistemi yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre GPS sistemi sayesinde kaçak dökümlerde büyük azalma sağladığı görüldü.

 

UYDUDAN YAKIN TAKİP

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerle kaçak dökümün her geçen gün azaldığını belirten yetkililer, bu yıl 244 aracın parka çekildiğini ve 497 bin 488 TL peşin para cezası uygulandığı bilgisini verdiler.

Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıyan 617 firmaya ait toplam 2 bin 304 araca, kaçak ve izinsiz dökümlerin engellenmesi için araç takip sistemi (GPS) takıldı.

        

BAŞKENT’TE KAÇAĞA İZİN YOK

Tonajlı, tekerlekleri çamurlu ya da brandasız yollara beton döken araçlar ve çevreyi kirleten araçlara toplamda 810 bin 164 TL peşin para cezası uygulayan Zabıta ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Son teknolojik gelişmeleri Başkent’te uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, kaçak dökümle ilgili de filmleri aratmayan bir yöntem izliyor.

GPS yerleştirilmiş olan araçların, Başkent yollarındaki her türlü hareketini tek bir merkezden takip eden Büyükşehir Belediyesi, belirlenen güzergah dışına çıktığı tespit edilen veya fazla bekleme yaptığı belirlenen araçları Zabıta Daire Başkanlığı’na bildiriyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, “Ankara il sınırları içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne göre; kaçak ve izinsiz döküm yapılığında tutanak tutarak, Belediye Encümeni’ne sevk ettiği şahıslara 58 bin 351 TL, şirketlere ise 175 bin 53 TL peşin para cezası uyguluyor.

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