Ankara'da Köpek Katliamı İle İlgili Sıcak Gelişme 1 Kişi Yakalandı

Ankara Başkent'te 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülürek batıkent'te boş bir araziye atılması olayında sıcak gelişme yaşandı. Olay da köpeklerin öldürümesine ilişkin 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te 13 sokak köpeğine kimliği belirsiz kişilerce verilen zehirli et nedeniyle zehirlenmişti.

Yaşanan olay hayvanseverlerce geniş tepkilere yolaçması üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile köpekleri kimler tarafından zehirlediğinin bulunması için özel ekip kuruldu.

Olayla ilgili çevrede ve kameralarda araştırmalarını sürdüren polis, 1 kişiyi yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olaya konu önceki haberi okuyabilirsiniz. https://www.haberlerankara.com/ankarada-kopekleri-zehirleyerek-oldurduler-yaziklar-olsun-videolu-414714h.htm