Ankara'da Köpekleri Zehirleyerek Öldürdüler - Yazıklar Olsun

Ankara Batıkentte, insanlığın ve vicdanın bittiğinin resmini bu akşam gördük. 13 köpeği zehirli et vererek zehirlediler. Zehirlenen köpeklerin 8'i ölürken 5 tanesi çevre veternerlerde kurtarılmaya çalışılıyor.

Olayın sosyal medyada resim ve videoların yayılması ile olay yeri hayvan severlerin akınına uğradı. Herkesin üzüldüğü ve bir o kadarda insanlığından utandığın bu vahşet karşısında, yapanlara tepkilerini dile getirdiler.

Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri olay yerinde inceleme ve araştırma yapmaktadır.

Bu vahşetler yaşanırken, dilsiz çaresiz dostlarımıza bu yapılan insanlık dışı muamele hala Hukukumuzda yaptırımı çok az.

Sahipli ve Sahipsiz Hayvana Kötü Muameleye Hapis Cezası Ne Zaman Gelecek?

Ülkemizde yıllardır süregelen çalışmalar neticesinde gerek sahipli gerekse de sahipsiz hayvanlara yapılacak kötü muamelelere karşı hapis cezasının getirilmesi ve verilen para cezalarının arttırılması beklenmektedir.

Hala bu konuda çalışmaların bitirilmesi artık hayvanların bir mal olarak değil can olarak değerlendirilmesine beklenmektedir.

2011 yılından bu yana gerek medyada gerekse de mecliste hayvan haklarının iyileştirilmesi ve hayvanlara kötü muamele cezasının arttırılması konusunda çalışmalar devam ediyor. Özellikle Türk Ceza Kanunu’nda sahipsiz hayvanlara karşı verilecek cezalarda hapis cezasına dair hüküm bulunmaması ve adli para cezası sınırının sembolik kalması gibi gerekçelerle hayvan hakları ve hukukçular tarafından yeni bir kanuna ihtiyaç duyulduğu dile getiriliyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu konu hakkında daha önce yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanlığı ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da görüşleri alınarak kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bu konuda hazırlanan kanun taslağının meclise sevk edilerek kamuoyuyla paylaşılacağını yapılan çalışmayla birlikte hayvanların mal olarak görüldüğü anlayıştan onların can olarak görüleceği anlayışa geçileceğini ifade etmiştir.

İlk kez 2004 yılında çıkarılan “Hayvanları Koruma Kanunu” yalnızca sahipli hayvana verilen zarara karşı zararın hayvan sahibine maddi olarak tazmin edilmesine yönelik düzenlemeler içermesi ve sahipsiz hayvana yapılan kötü muamele durumlarında yetersiz kalan para cezalarını içermesi sebebiyle toplumda tartışma konusu olmuş ve eleştirilmiştir. İster sahipli isterse de sahipsiz olsun hayvanlara karşı eziyet edilmesi, kötü muamelede bulunulması halinde bu durumun kabahatten çıkarılarak suç olarak değerlendirileceği planlanmaktadır.