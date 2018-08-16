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Ankara'da Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri

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Ankara'da Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri
Kurban Bayramı tatili süresince yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilecek.

Trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşlarımız ve yol kullanıcılarının güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesi sağlanmıştır.

Yol yapım çalışmaları devam etmekte olan çalışma alanlarında sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerekmektedir.

Kurban Bayramı tatili süresince belirtilen tarih aralığında Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt, Maliye Noktası kavşakları ile Konya yolu TŞOF kavşağı beton bariyerlerle (New jersey) kapatılarak yol bu noktalarda transit olarak verilecektir.

Ayrıca, 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara – Gölbaşı – Bala – Kaman – Kırşehir – Kayseri güzergâhlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir.

Bayram tatili süresince Ankara-Samsun yolunun 16-40. ile 47-58. kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 80-85. kilometrelerinde yolun yoğunluğu ve hassasiyetinden dolayı sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde seyretmeleri; hız kurallarına, trafik işaret ve işaretlemelerine uymaları gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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