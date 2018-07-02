Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 25.06.2018-01.07.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma...

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 25.06.2018-01.07.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 24 ayrı olayda;

47 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 36 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından olmak üzere toplam 83 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 32’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 35’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 7 şahıs adli kontrolle, 9 şahıs Savcılıktan serbest kalmıştır.

Ayrıca bu yakalamalarda;

• 2.193 gr esrar maddesi,

• 250 adet kenevir bitkisi kökü,

• 242 gr eroin maddesi,

• 46 gr kokain maddesi,

• 112 adet sentetik ecstasy hap,

• 5 adet sentetik ecza,

• 24 gr afyon sakızı maddesi,

• 14 gr bonzai maddesi,

• 3 gr metamfetamin maddesi,

• 51 gr skunk maddesi,

• 2 adet hassas terazi,

• Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13.655 TL ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.