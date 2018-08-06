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Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

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Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 30.07.2018-05.08.2018 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 30.07.2018-05.08.2018 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili yapılan işlemler kapsamında 20 ayrı olay ile ilgili olarak; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 27, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 25 şahsa işlem yapılmıştır. 

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 25’i Narkotik Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 20 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş; 4 şahıs adli kontrol kararıyla, 3 şahıs Savcılıktan serbest kalmıştır.

Bu yakalamalarda toplamda; 

•13 kök Hint keneviri,

•4.386 gram esrar,

•122 gram eroin,

•120 gram kokain,

•32 gram bonzai,

•26.013 adet ecstasy hap,

•51 adet sentetik hap,

•1.314 gram skunk maddesi,

•2 adet hassas terazi,

Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 29.685 TL, 5 avro geçirilmiştir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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