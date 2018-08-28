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Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

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Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 20.08.2018-26.08.2018 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 20.08.2018-26.08.2018 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek  veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili yapılan işlemler kapsamında 11 ayrı olay ile ilgili olarak; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 14, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 16 şahsa işlem yapılmıştır. 

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 14’ü Narkotik Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 9 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş; 5 şahıs adli kontrol kararıyla, 2 şahıs Savcılıktan serbest kalmıştır. 4 şüpheli şahsın işlemleri devam etmektedir.

Bu yakalamalarda toplamda; 

• 78 gram eroin,

• 1 gram bonzai,

• 527 adet ecstasy hap,

• 7.283 gram skunk maddesi,

Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6.480 TL, 1.270 avro, 270 dolar ele geçirilmiştir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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