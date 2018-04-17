  • BIST 111.591
  • Altın 176,773
  • Dolar 4,0757
  • Euro 5,0569
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C

Ankara’da okuyan Taylandlı öğrenciler zarafeti ve kokusuyla dikkat çeken laleleri görmek için Sincan’a geldi

»
Ankara’da okuyan Taylandlı öğrenciler zarafeti ve kokusuyla dikkat çeken laleleri görmek için Sincan’a geldi
Sincan, rengarenk görüntüsü ve hoş kokusu ile seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturan laleleri görmeye gelenleri ağırlıyor.

Ankara’da okuyan Taylandlı öğrenciler ilçenin dört bir yanında açan yaklaşık 2 milyon Sincan Lale çiçeklerini görmek için Sincan’a geldi.

TAYLANDLI ÖĞRENCİLER SİNCAN’I ÇOK SEVDİ

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’la sohbet eden öğrenciler daha sonra Sincan’ı gezdi. Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eşliğinde şehir turu yapan öğrenciler laleler arasında keyifli saatler geçirdi.

ÖĞRENCİLER BOL BOL ANI BİRİKTİRDİ

Rengarenk laleleri seyre dalan Taylandlı öğrenciler anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi. Sincan’ı çok sevdiklerini vurgulayan öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Engelli Araç Şarj İstasyonları” Sincan'ın kamuya açık ortak kullanım alanlarında yerini aldı11 Nisan 2018 Çarşamba 10:07
  • Sincan Fatih Spor Kompleksi yapımı hızlandırıldı10 Nisan 2018 Salı 12:00
  • Birkaç ay önce ekimi gerçekleşen laleler Sincan sokaklarını sarıdan kırmızıya, mordan beyaza boyadı06 Nisan 2018 Cuma 12:42
  • BAŞKAN MURAT ERCAN ESNAFI İHMAL ETMİYOR05 Nisan 2018 Perşembe 10:10
  • Sincan Lale Anaokulu öğrencileri ve veliler kitapları hem okuyor hem yaşıyor03 Nisan 2018 Salı 12:48
  • Sincan'dan Suriye'nin Afrin bölgesine yardım eli03 Nisan 2018 Salı 11:10
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ziyaret etti29 Mart 2018 Perşembe 14:16
  • Sincan Belediyesi Sincanlı öğrencilere staj imkânı sağlıyor23 Mart 2018 Cuma 12:16
  • “Çanakkale Destanı” nın gururu Sincan’da büyük bir çoşkuyla yaşandı19 Mart 2018 Pazartesi 12:40
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Tıp Bayramı’nda Sincan’da görev yapan doktorlarla bir araya geldi15 Mart 2018 Perşembe 11:48
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim