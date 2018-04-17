Ankara’da okuyan Taylandlı öğrenciler zarafeti ve kokusuyla dikkat çeken laleleri görmek için Sincan’a geldi

Sincan, rengarenk görüntüsü ve hoş kokusu ile seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturan laleleri görmeye gelenleri ağırlıyor.

Ankara’da okuyan Taylandlı öğrenciler ilçenin dört bir yanında açan yaklaşık 2 milyon Sincan Lale çiçekleri ni görmek için Sincan’a geldi.

TAYLANDLI ÖĞRENCİLER SİNCAN’I ÇOK SEVDİ

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’la sohbet eden öğrenciler daha sonra Sincan ’ı gezdi. Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eşliğinde şehir turu yapan öğrenciler laleler arasında keyifli saatler geçirdi.

ÖĞRENCİLER BOL BOL ANI BİRİKTİRDİ

Rengarenk laleleri seyre dalan Taylandlı öğrenciler anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi. Sincan’ı çok sevdiklerini vurgulayan öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.