Ankara'da otopark ücreti 1 lira

Mustafa Toruntay

Ankara Büyükşehir Belediyemiz diğer büyükşehir belediyelerine örnek olacak bir karara imza attı ve belediyeye ait otoparklar ın ücretlerini bir lira gibi sembolik bir rakama çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna, Ankara’mızda yaşanan trafik sorununa çözüm bulmak için göreve geldiği günden beri yoğun çaba sarf ediyor. Biz de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren ve sektörde lider konumda olan bir sendika olarak bu girişimleri önemsiyoruz ve üstümüze düşen bir görev varsa katkı sunmaya her zaman hazırız. Ankara’mızda özellikle şehir merkezine çıkan yollarda araç sahiplerinin araçlarını gelişi güzel park etmesiyle trafik kilitleniyor ve yığılmalar oluyordu. Şimdi alınan bu kararla belediyeye bağlı tüm yol boyu, açık-kapalı ve çok katlı otopark larda park ücreti ilk bir saat ücretsiz, tam gün ise bir lira oldu. Bu sayede otopark fiyatını pahalı bulan ve araçlarını yol kenarlarına park eden vatandaşlarımız, belediyemizin otoparklar ını tercih edecek. Yol kenarlarında park halindeki araçların ortadan kalkmasıyla trafikte yığılmalar olmayacak ve trafik rahatlayacak.

Belediyeler vatandaşa hizmet için vardır, bu kararıyla da büyükşehir belediyemiz bu anlayışı bir kez daha pratiğe dökmüş oldu. Ben hem bir vatandaş hem de sektörün içindeki biri olarak bu kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum.