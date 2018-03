Ankara'da Pakistan Yemekleri Festivali

Abdul Akbar

Pakistan milli günü kutlamalarının bir parçası olarak, Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Pakistan mutfağının çeşitli yemeklerinin misafirlere sunulacağı "Pakistan Yemekleri Festivalini" düzenliyor. Festival Sheraton Ankara Oteli ve Kongre Merkezi ile işbirliği içerisinde 21-22 Mart 2018 tarihlerinde düzenleniyor.

Basit ama ağzı sulandıran lezzetleriyle popüler ve lezzetli Pakistan yemekleri, mesela Biryani, Mutton Karahi, Chicken Karachi, Chicken Kebab gibi ve Samosa, Pakora, Dahi Phulkiyaan vs. gibi atıştırmalık yiyecekler ve aynı zamanda Carrot Halva, Shahi Tukray ve Cream Chaat gibi tatlılar festival sırasında birçok Türk ve uluslararası misafirin lezzet zevklerini kesinlikle arttıracaktır.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan Yemekleri Festivalinin açılışında verdiği mesajında Pakistan'ın zengin ve lezzetli mutfağının uzun bir tarihi geleneğe ve yemek pişirmede mükemmelliğe dayalı olduğunu ve antik zamanlardan beri geliştiğini ve değiştiğini söyledi. Kendisi Pakistan'ın coğrafi ve kültürel çeşitliliğinin de Pakistan mutfağıyla yansıtıldığını söyledi ve Pakistan ve Türk mutfakları arasında birçok benzerlik olduğunu da ekledi.

Pakistan Food Festival in Ankara

As part of the national day celebrations of Pakistan, the Embassy of Pakistan in Ankara is organizing “Pakistan Food Festival” where a variety of dishes of Pakistani cuisine are being presented to guests. The festival is organized in collaboration with Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre from 21-22 March 2018.

With its simplicity yet mouthwatering tastes, the popular and tasty Pakistani dishes like Biryani, Mutton Karahi, Chicken Karachi, Chicken Kebab, and snacks like Samosa, Pakora, Dahi Phulkiyaan, etc. as well as desserts like Carrot Halva, Shahi Tukray and Cream Chaat would certainly titillate the taste buds of many Turks and international guests during the festival.

Ambassador of Pakistan to Turkey Mr. Muhammad Syrus Sajjad Qazi in his message at the launch of the Pakistan Food Festival said Pakistan’s rich and delicious cuisine is based on a long historic tradition and cooking excellence and has been evolving and changing since ancient times. He said the geographical and cultural diversity of Pakistan is also reflected in Pakistani cuisine, adding that Pakistani and Turkish cuisine have many similarities.