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Ankara’da Sabit ve Alt Gelir Gurubuna Yönelik Konut Açığı Artıyor

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Hatice Kasapoğlu

Ankara’da son yıllarda yapılan konut projelerinin yüzde 65 oranında, üst gelir gurubuna yönelik olduğunu söyleyen, Network Gayrimenkul Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Demir, ‘Ankara’da sabit ve alt gelir gurubuna yönelik konut açığı artıyor. Bu sorun, orta ve uzun vadede, sosyo-ekonomik sorunlara yol açacaktır’ uyarısında bulundu.

Arsa ve inşaat maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü, inşaat firmalarının daha karlı gördükleri, üst gelir gurubuna yönelik proje yaptıklarını belirten Ümit Demir; ‘Ankara’da çok sayıda markalı karma projelerin inşaatları devam ediyor. Üst gelir gurubunun konut alabileceği alternatifler çok fazla. Sabit ve alt gelir gurubuna yönelik yeterli konut üretilmediği için, Başkentte bu alanda ciddi bir konut açığı oluştu’ dedi. Yerel yönetimler başta olmak üzere, TOKİ’nin ucuz maliyetli arsa üreterek, müteahhitlere sunması gerektiğine işaret eden Demir, ‘orta ve uzun vadede sosya ekonomik sorunlara yol açmadan, gereken önlemler alınmalı’ uyarısında bulundu.

LÜKS KONUTLAR CİDDİ SORUN OLACAK

Ankara’da lüks konut sektöründe uzun süredir durağan seyir izlendiğini belirten Network Gayrimenkul Başkanı Ümit Demir, Kentsel dönüşümde 200 ila 300 bin TL aralığındaki eski konutların 600 bin ila 900 Bin TL aralığında lüks konutlara dönüştürülmesinin, satışların durmasında, önemli etken olduğunu öne sürdü.

Lüks konutların satışında, dövizinde etkisiyle daha ciddi sorunlar yaşanacağına dikkati çeken Demir, ‘Ankara’da artan lüks konutlara karşı, aynı ölçütlerde talep oluşmuyor. Uzun vadede lüks konutlar müteahhitler için, ciddi bir sorun haline gelmeye başlayacak’ dedi.

KAMPANYALARIN ÖTESİNE GEÇİLMELİ

Lüks konut yapılırken Ankara’daki konut piyasasının gelişiminin dikkate alınmadığını belirten Ümit Demir, ‘üretilen konutların elde kalmaması için, kampanyalar ile yetinmeyip, takas yöntemleri başta olmak üzere, tüketiciler açısından cazibe oluşturacak müthiş fikirler geliştirilmeli ve bu şimdi yapılmalı’ dedi.

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