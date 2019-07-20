Ankara’da sahte içki operasyon görüntüleri

Asayiş 20.07.2019, 22:56
Ankara’da sahte içki operasyon görüntüleri

ANKARA’da, eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonda, damacana içerisinde doluma hazır 35 litre sahte ve 33 şişe dolusu sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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