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Ankara’da sahte içki operasyon görüntüleri
Asayiş
20.07.2019, 22:56
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ANKARA’da, eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonda, damacana içerisinde doluma hazır 35 litre sahte ve 33 şişe dolusu sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
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#siyaset haberleri
#eğitim
#borsa yükselişte
#Mekânın Sahibi
#pençe harekatı
#manken
#Emirates havayolu şirketi
#devlet bahçeli konuşması
#Gençlerbirliğinden sakatlık Haberi Geldi
#Norm Ender kaç yaşında
#Norm Ender nereli
#nereli ve kaç yaşında
#Norm Ender kimdir
#döviz fiyatları
#Gazeteci Tevfik Yener
#optimum avm
#Ziraat Türkiye Kupası
#MHP lideri Bahçeliden Akşenere Öcalan mektubu tepkisi
#migren
#Tuncel Kurtizin Aşk ve Sevgi Sözleri