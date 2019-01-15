Ankara'da su faturalarında yüzde 30 indirim yapılacak

BAŞKENT’TE SU FATURALARINA YÜZDE 30 İNDİRİM, İNDİRİM KARARI 21 OCAK’TAN İTİBAREN FATURALARA YANSITILACAK.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın imzasını taşıyan “su faturalarında yüzde 30 indirim yapılması” yönündeki Başkanlık yazısını görüşerek oy birliği ile kabul etti.

Yüzde 30 oranında uygulanacak indirim kararı, 21 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

FARKLI FATURAYA SON

Başkan Tuna’nın göreve gelmesinin ardından önce 16 ilçede su faturalarında indirime gidildi. 17 Eylül’den itibaren de tüm abonelerde geçerli olmak üzere yüzde 17’lik indirim gerçekleştirildi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de su faturalarından 5 TL’lik şube yolu bakım ücreti kaldırıldı.

Meclis 2. Başkanvekili Nail Çimen yönetiminde toplanan Büyükşehir Belediyesi, su ve atık su tarifelerinde konut ve işyeri abonelerini kapsayan ve 21 Ocak’tan itibaren su faturalarına yansıtılacak olan yüzde 30’luk indirim kararını onayladı.

Bu kararın dışında her ay farklılık gösteren su faturaları için de önemli bir karara imza atan Büyükşehir Belediye Meclisi, su faturalarında aylık otomatik TÜFE ya da ÜFE oranında artış kararını da iptal ederek, indirimle birlikte su fiyatlarını sabitlemiş oldu.

“KARARDA GEREDE SUYU VE KAR YAĞIŞLARI ETKİLİ OLDU”

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ile birlikte yaptıkları hesaplamalar neticesinde indirim kararını aldıklarını açıklayan Başkan Tuna, “Bütçemiz el verdikçe indirim yapmaya devam edeceğimizin sözünü vatandaşlarımıza daha önce vermiştik. Şimdi o sözü tutma zamanı, vatandaşımıza ekonomik anlamda destek olma zamanı” dedi.

Gerede Suyu projesinde sona gelinmesi ve Gerede Suyunun kısa bir süre içinde Başkent’e ulaşacak olmasının da indirim kararında etkili olduğunu vurgulayan Başkan Tuna, şöyle konuştu:

“Gerede Suyunu taşıyan tünelin demontajı dışında inşaatı tamamlandı. Çok yakın bir zamanda Gerede suyu musluklardan akacak. Bu suyun gelmesinin ardından da Kızılırmak’tan su almayı keseceğiz. Bu sayede aylık 25 milyon liralık enerji maliyetinden kurtulacağız. Maliyetlerimiz azalacağı için biz de vatandaşımıza bu düşüşü indirim olarak yansıtmaya karar verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ankaralılar her şeyin en iyisine layık.”

Son dönemde Başkent’teki kar yağışının barajları doldurduğuna da dikkati çeken Başkan Tuna, “Barajlarımızdaki şuan ki su rezervlerimiz bizi sevindiriyor. Yağışların devam etmesiyle barajlarımızın daha da dolmasını bekliyoruz” dedi.