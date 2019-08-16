Ankara’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Asayiş 16.08.2019, 22:20
Ankara’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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TRAFİK KAZASINDA 3 AĞIR YARALI VAR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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