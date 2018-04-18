Ankaragücü taraftarı Ahmet Yasin Kayahan’ın ismini taşıyan kütüphane açıldı

Kahramankazan Belediyesi ve Ankaragücü taraftar gruplarından Sol Kapalı’nın, 21 yaşında lösemiye yenik düşen Ankaragücü taraftarı Ahmet Yasin Kayahan’ın anısını yaşatmak için Fatih Ortaokulu’nda kurulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Ankaragücü taraftarları Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’e tören boyunca “büyük başkan” şeklinde tezahüratta yaptı.

Kahramankazan Belediyesi , Ankaragücü’nün sevilen taraftar gruplarından Sol Kapalı’nın, 21 yaşında lösemiye yenik düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Yasin Kayıhan’ın anısını yaşatmak için ilçedeki Fatih Ortaokulu’nda kurmaya çalıştığı kütüphane projesine destek vermişti. “Sevdamızı Raflara Diziyoruz” sloganıyla sosyal medyada başlatılan kampanya kapsamında, Kahramankazan Belediyesi, Fatih Ortaokulu’nda bir Z Kütüphane kurdu. Sol Kapalı taraftar gurubu ise kampanya kapsamında kütüphane için kitap topladı. Böylece kütüphanesi olmayan okul bir Z kütüphaneye kavuşmuş oldu. Kütüphane de, dijital kitap içerikleri, internet hizmeti ile öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri alanlar bulunuyor.

Törenle açıldı

Fatih Ortaokulu’nda oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Törene Kayahan’ın ailesi, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, Sol Kapalı Taraftar Grubu Lideri Ramazan Kaya ve Ankaragücü taraftarları, ilçe protokolü ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Ankaragücü büyük bir aile

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü’nün çok büyük bir aile ve önemli bir camia olduğunu belirterek, Kahramankazan Belediyesi olarak Ankaragücü’nün ve Ankaragücü taraftarlarının yanında olduklarını söyledi. Ertürk, “Ahmet Yasin Kayahan kardeşimizin adının ilçemizdeki bu kütüphanede yaşayacak olması bizi çok mutlu etti. Bu projeyi duyduğumuz andan itibaren hayata geçirmek için adeta sabırsızlıkla bekledik. Bu proje de gösteriyor ki Ankaragücü sadece bir spor kulübü değil, başkentin önemli bir değeri” diye konuştu. Ertürk’ün konuşması sırasında Ankaragücü taraftarları sık sık “büyük başkan” şeklinde tezahüratta bulundu.

Başkan Ertürk’e teşekkür

Kayahan’ın babası Mehmet Kayahan da, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere şükranlarını sunarak, çok mutlu olduklarını söyledi. Sol Kapalı Grubu Lideri Kaya da, bu projenin tüm aşamalarında kendilerine destek veren Başkan Ertürk ve Kahramankazan Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kütüphaneyi gezdiler