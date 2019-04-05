Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner: "Fenerbahçeyi Yenerek Rahatlayacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, pazar günü evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, bu maçı kazanıp rahatlamak istediklerini belirtti. İkinci devreye iyi başladıklarını ifade eden Başkan, " 12 transfer yaptık ve bunu yaparken de şu an ligin açık ara en ucuz takımlarından biri olduk. Bizim ekonomimizi bozmadı hatta hesaplı oldu.

Futbolcularımızdan da memnunuz işin aslı. Performansları çok yüksek derecede çıktı. Şuan Fenerbahçe'ye adapte oldular. Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıyoruz. Futbolcularımızın moralleri yerinde ve yüksek. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde oynamamız bizim için bir avantaj. Bu maçı kazanıp rahatlamak istiyoruz" biçiminde konuştu.

"GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKIN"

'Bundan 7 yıl evvel Ankaragücü amatöre düşer deniliyordu' diyen Yiğiner "Geldiğimiz nokta belli. 70 milyon dolar borçla bu kulübü devraldık. Hem borç ödedik hem ayakta kaldık, yaşattık. Allah da bizlere yardım etti. Taraftar, camianın yardımı, Ankara esnafının sahip çıkması, insanların kabul etmesi... Yeniden layık olduğumuz, ait olduğumuz yere, Süper Lig'e çıktık.

Burada da kalıcı olmak istiyoruz. Allahın İzniyle sponsorluklarımız da olursa ekonomik anlamda daha da iyi olacağız. Sporcularımızın ödemesini yapacağız. Her şey bana göre kulübümüzün lehine büyüyor. Hoş günler yakın diye düşünüyorum. Bu seneyi atlatırsak çıtamızı yüksek tutacağız, tutmak da durumundayız" ifadelerini kullandı.