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“Ankarakartlar arası bakiye aktarımı”na, Başkentliler ilk haftadan yoğun ilgi gösterdi

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“Ankarakartlar arası bakiye aktarımı”na, Başkentliler ilk haftadan yoğun ilgi gösterdi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’NIN TALİMATIYLA BAŞLATILAN ANKARAKART’LAR ARASI BAKİYE AKTARIMINA BAŞKENTLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla uygulamaya konulan Ankarakartlar arası bakiye aktarımı”na, Başkentliler ilk haftadan yoğun ilgi gösterdi.

Uygulamanın başladığı ilk haftada 2 bin 77 kişi bakiye aktarımı için başvuruda bulundu. Yoğunluğun karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi, başvuru noktalarının sayısını arttırdı. Ankarakart’lar arası bakiye aktarımı bundan sonra Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Bölümü’ndeki bankonun dışında Dikimevi ve Beşevler Ankaray istasyonları ile Akköprü Metro İstasyonu’ndan da yapılabilecek.

 

HAFTA SONLARI DA AÇIK, ÖNCELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

Tüm proje çalışmalarında ve hizmetlerde “önceliğin her zaman vatandaş memnuniyeti” olduğunun altını çizen Başkan Tuna’nın, Başkent gezileri ve vatandaş sohbetleri sırasında gelen taleplere ilişkin yapılması talimatını verdiği çalışmalardan olan “bakiye aktarımı”, faaliyete girdiği ilk haftada yoğun ilgi gördü.

EGO yetkilileri, başvuru noktalarının hafta sonları da açık kalacağını ve personel sayısının da arttırıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızın sıra bekleyerek mağdur olmaması için bakiye aktarım noktalarını devreye soktuk. Tüm hizmet noktalarımız hafta içi 08.00-17.00, hafta sonları da 09.00-18.00 saatleri arası hizmet verecek. Rekor başvuru nedeniyle personel sayımızı da artırdık” açıklamasında bulundular.

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