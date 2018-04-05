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ANKARALI BAYANLAR POLATLI'YI TANIYOR

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ANKARALI BAYANLAR POLATLI'YI TANIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokallerinin düzenlediği Polatlı Sakarya Savaşı Tarihi Alanlar gezilerine katılan bayanlar, Polatlı'dan mutlu ayrılıyor.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezinin verdiği tanıtım, rehberlik hizmetinden çok memnun kaldıklarını belirten bayanlar, yetkililere teşekkür ettiler.

Sincan Harikalar Diyarı Kadınlar Kulübü Ekip Lideri Hilal Sevim, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokallari olarak üyelerimizi, Sakarya Meydan Muharebesinin gerçekleştiği ve Frig Medeniyetinin Başkenti Gordion'a evsahipliği yapan Polatlı'ya getirdik. Çok güzeldi,

hizmetten çok memnun kaldık. Gezi çok güzeldi, bu günkü gezide çok güzeldi; Polatlı Belediyesine de çok teşekkür ederiz.” dedi.

Bolu Kıbrısçık Alacaören Köyünden Emine Yaman, Polatlı Belediyesinin tarihi alanlar gezilerinde kılavuz hizmeti vermesini çok önemli bulduğunu ve Polatlı'ya ilk defa geldiğini ve çok memnun olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Etlik Hanımlar Lokalinden geziye katılan Aliye Kaya ise etkinliğe ilkkez katıldığını ve çok memnun kaldığını dile getirdi. Kaya, yetkililere teşekkür etti.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığıyla işbirliğiyle 2 yıldır hanımlar lokali üyelerine Şehrin tarihi değerlerini tanıtma imkanları bulduklarını söyledi. Kadim Koç, “ Son 2 yılda yaklaşık yirmi 5 bin kişi şehrimizi, tarihi değerlerimizi Sakarya Savaşının geçtiği alanlardaki anıtları ve Gordion'u görme imkanı buldu. Artık insanlar Sakarya Savaşının Polatlı'da gerçekleştiğini biliyor, Şehrimize daha büyük hayranlıkla bakıyorlar” dedi.

Geziye katılan bayanlar Alagöz Karargah Müzesi, Maliköy Tren İstasyonu Müzesi, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi, Sakarya Zaferi Anıtı, Duatepe Anıtı ve Gordion Müzesi ve Midas'ın tümülüsünü görme imkanı buldular.

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