Ankaralı müzikseverler KİD Günbatımı Dinletileri’nde buluştu

Hatice Kasapoğlu / Editör

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) tarafından organize edilen ve Ankara’nın sanat yaşamına renk katan KİD Günbatımı Dinletileri’nin ilki, 13 Temmuz Cuma akşamı Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleşti. Benzersiz müzik seçkileriyle oluşturulan konser dinletisi, Ankaralılara unutulmaz anlar yaşattı.

Konsept olarak günbatımı saatine denk gelen ve gökyüzünün görsel şölenine hoş tınılar eklemeyi amaçlayan dinletiler serisi, şehrin çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce müzikseveri aynı noktada buluşturdu. Etkinliğe KİD Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Ertuğrul, Şeref Topkaya ve çok sayıda dernek üyesinin yanı sıra Tepe Emlak Genel Müdürü Hayal Olcay, Kolej camiası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katılım sağladı.

Ertuğrul Kardeşler Mefruşat sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte Seda Baykara, Püren Üstün, Pınar Turan ve Gülşah Küskü’den oluşan genç sanatçı topluluğu sahne aldı.

“ETKİNLİĞE OLAN YOĞUN İLGİ BİZİM İÇİN HENÜZ BAŞLANGIÇ…”

İlk etkinlikteki yoğun katılımla duyduğu mutluluğu dile getiren KİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ertuğrul: “Derneğimiz ve Ankara’mız için önemli olan bu etkinlikte bizlerle birlikte aynı atmosferi soluyan dostlarımıza, saygıdeğer katılımcılara ve değerli Ankaralılara teşekkür ediyorum.

Bu etkinlikteki başarımızı henüz başlangıç olarak görüyoruz. Bu tür etkinliklerle halkın karşısına çıkacak ve sadece iş dünyasındaki faaliyetlerimizle değil sanat, eğitim, spor gibi konularda da ülkemizin daha iyi olması için, kendimize belirlediğimiz daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKLER SERİSİ DEVAM EDECEK…

Quartet – Vals temasıyla başlayan Günbatımı Dinletileri, Popüler Klasik, Tango ve Flamenko gibi farklı temalarla yaz boyunca devam edecek ve tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.