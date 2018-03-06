Ankaralı Stk'lar; ‘Büyükşehir’deki Değişimden Memnunuz’

Hatice Kasapoğlu / Editör

Ankaralı 27 derneğin çatı kuruluşu Ankaralı Dernekler Platformu ndan flaş açıklama; ‘ Ankara Büyükşehir Belediyesi ’ndeki değişimden memnunuz’

Başkentte faaliyet gösteren 27 hemşehri derneğini çatısında toplayan Ankara Dernekler Platformu, Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı ziyaret ederek, şehrin sorunları ve çözüm yolları konusunda, görüş alışverişinde bulundu

Başkanlığını Sağlık Eski Bakanı Halil Şıvgın’ın üstelendiği Ankara Dernekler Platformu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı makamında ziyaret ederek, kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu

ŞIVGIN; ‘DEĞİŞİMDEN MEMNUNUZ’

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan değişime işaret eden Başkan Halil Şıvgın, ‘Başkanlık makamında başlayan değişim, Ankara’ya olumlu yansımıştır’ dedi. Ankara’nın başta fuar alanı olmak üzere, çözüm bekleyen önemli sorunları olduğuna dikkati çeken Şıvgın, ‘Ankaralı hemşehri dernekleri olarak kentimizin sorunları gündeme getirip, çözüm üretme konusunda, ilgili kuruluşlara destek olmak istiyoruz. Bunun için, iletişim kanallarının açık olması gerekir. Göreve geldiğinden bu yana göstermiş olduğu yapıcı tutumdan dolayı,Sayın Tuna’dan memnunuz. Kendisinin verdiği mesajı, kısa zamanda Ankaralılara ulaşmıştır ’dedi

BAŞKAN TUNA; ‘STK’LARIN YANINDAYIZ’

Platform üyelerinin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara’nın sorunlarını çözmek için yönetim anlayışı olarak, ‘ortak aklı’ esas aldıklarını belirterek, ‘halkımızın talepleri doğrultusunda, çözüm üretmeye devam edeceğiz’ dedi. STK’lara kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Başkan Tuna, Ankaralı dernek ve sivil toplum kuruluşlarının, kentin sorunlarına yönelik ürettikleri çözümleri, sonuna kadar dikkate alacaklarının mesajını verdi.