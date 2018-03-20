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Ankaralılar erken gelen baharın keyfini Altınköy’de çıkartacak

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Ankaralılar erken gelen baharın keyfini Altınköy’de çıkartacak
Havaların ısınmasıyla birlikte Altınköy Açıkhava Müzesi, 2018 sezonunu açtı. Ankara’nın merkezinde 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamı ile ziyaretçilerini huzur dolu bir yolculuğa çıkaran Altınköy..

Havaların ısınmasıyla birlikte Altınköy Açıkhava Müzesi, 2018 sezonunu açtı. Ankara’nın merkezinde 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamı ile ziyaretçilerini huzur dolu bir yolculuğa çıkaran Altınköy, tavukları, ördekleri, kazları, koyun ve kuzuları, inekleri, atları, eşekleri ve doğası ile ziyaretçilerini bekliyor. Altınköy, Pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 ila 19.00 arası ziyarete açık olacak.

Altınköy’ün geleneksel kültürle harmanlanmış, doğal güzellikleri ve 100 yıl öncesinin ağaç evleri ile Türkiye’nin tek köy açık hava müzesi olduğuna dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Ankara’nın merkezinde, erken gelen bahar ayının güzelliklerini yaşadığımız bugünlerde gizli bir vaha olan Altınköy’e herkesi davet ediyorum. Başkentliler ve Ankara’ya gelen turistler çiçek açmış ağaçların arasında güneşin keyfini çıkarsınlar istiyoruz. Bu yıl Altınköy, havaların erken ısınmasıyla erken uyandı. Köy hayatının tüm doğal güzelliklerini ve huzurunu herkes Altınköy’de tatsın” diye konuştu.

Altınköy, Ankara’nın yeni turizm merkezi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin dev projesi Altınköy, Hamamönü’nün ardından Ankara’nın turizm açısından en önemli merkezleri arasında yer almaya başladı.

Bugüne kadar yerli ve yabancı 502 bin 962 ziyaretçi ağırlayan Altınköy, zanaatkarları, sanatsal faaliyetleri, içinde barındırdığı etnografya müzeleri ve çeşitli etkinlikleri ile adeta Türkiye’nin gözbebeği oldu.

Hasat Festivali, Bağ Bozumu Şenliği gibi ulusal boyutta düzenlediği etkinliklerin yanı sıra doğal ortamdan uzak kalmış kentlileri tekrar toprakla ve gelenekle buluşturan Altınköy, yumurtasından tereyağına, pekmezinden kuru meyvelerine, taş fırınında pişen doğal ekmeğine kadar geleneksel tatlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Altınköy Türkiye’de ilk ve tek

Altınköy’ün Türkiye’de ilk ve tek olduğunu hatırlatan Başkan Veysel Tiryaki şunları söyledi:

“Meydanı, ilkokulu, kahvehanesi, müzeleri, camisi, çantı evleri, yel ve su değirmeni, kültürel ve sanatsal aktiviteleri ile ziyaretçilerini 100 yıl öncesine taşıyan Altınköy kış aylarında kapalıydı. Baharla birlikte yeniden kapılarını açtı. Kış ayları boyunca yenilenen ve tadilattan geçen Altınköy 2018 sezonunda da ebeveynlerin çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri, kapalı mekanlardan çıkıp neşe içinde nefes alabilecekleri yer olacak. Çocuklarımız toprağa dokunacak, doğal ortamlarında hayvanlarla tanışacak. Çocuklarımız aileleri ile birlikte sek sekten, yakan topa kadar geleneksel oyunları öğrenecek, büyükler çocukluk oyunlarını kendi çocukları ile oynama fırsatı yakalayacak. Tüm bu güzellikler doğal ortamında yine Ankara’nın merkezinde yaşanacak. Tüm Ankaralıları Türkiye’nin ilk ve tek açık hava köy müzesine baharın güzelliklerini yaşamak için davet ediyorum.”

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