*Yenimahalle’ye bahar geldi

*Ankaralılar Yakacık’ta buluştu

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı piknik sezonu açıldı. Baharın gelmesinin ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Yakacık müdavimleri, piknik yapmak ve doğayla baş başa kalmak için Yakacık Mesire Alanı’nın yolunu tuttu.

Yakacık’ta hem doğanın tadını çıkaran hem de mangal yakan vatandaşlar, temiz havanın keyfini çıkarırken, çocuklar da alanda bulunan sosyal faaliyetlerle doyasıya eğlendi.

Vatandaşlar orman havası aldı

146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanı içerisinde bulunan voleybol, basketbol ve çim futbol sahaları gençlere, 4 adet çocuk oyun alanı ise minik konuklara eğlence imkânı sundu. Ayrıca bin 500 ağacı, 5 bin adet çalı bitkisi ve 4 bin fidanı ile huzur veren alanda, vatandaşlar şehrin gürültü ve stresinden kurtulup şehir hayatına kısa bir mola verdi.

“Baharın tadı en güzel Yakacık’ta çıkar”

Ailesi ile birlikte güzel havayı piknik yaparak değerlendiren Arif Şahin, “Seçimin ardından bir kutlama yapalım, baharı karşılayalım dedik. Seçim sonuçlarından dolayı çok mutluyuz. Ankara’ya bahar geldi Çocuklarıma nereye gidelim diye sordum. Hemen ‘Yakacık’ dediler.

Çünkü buradan sadece biz keyif almıyoruz. Alanda çocuklara yönelik birçok faaliyet var. İlk tercihimiz her zaman Yakacık oluyor. Baharın tadı en güzel Yakacık’ta çıkar” dedi.

Klasik araba tutkunları Yakacık’ta

Yakacık’ta klasik arabalarıyla piknik yapmaya gelen Ankara Anadol ve Murat 124 Sevdası Kulübü üyeleri de dikkat çekti. Murat 124 Sevdası Kulübü ile ortaklaşa “Yaza Merhaba” pikniği düzenlediklerini söyleyen Ankara Anadol Kulübü’nün organizasyon sorumlusu Ramazan Cabbar, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bize böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ediyoruz.

Yakacık sadece Yenimahalle’nin değil Ankara’nın yeşil cenneti. Yakacık’ı tercih etmemizin en önemli nedenlerinden birisi araçlarımıza ayrılan bir yerin olması ve buranın muhteşem bir doğaya sahip olması” diye konuştu.